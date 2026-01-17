EU sostuvo conversaciones con Diosdado Cabello antes de captura de Maduro, revela Reuters

Estados Unidos habría estado sosteniendo conversaciones con Diosdado Cabello, antes y después de la captura de Maduro.

Estados Unidos estuvo en comunicación con Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela y aliado del expresidente Nicolás Maduro, meses antes de la operación de Washington que derivó en la captura de este último, según reveló la agencia Reuters citando a fuentes internas.

De acuerdo con un reporte exclusivo de la agencia, fuentes estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato le revelaron que, meses antes de la captura de Maduro Moros, quien ahora enfrenta un juicio en Estados Unidos, se sostuvieron conversaciones con Cabello.

Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores de Venezuela ı Foto: Reuters

Según Reuters, en estos diálogos, los funcionarios estadounidenses advirtieron al aliado de Maduro de no usar los servicios de seguridad y militantes partidarios del partido gobernante para atacar a la oposición.

Recordar que, ante una posible intervención estadounidense en Venezuela, Maduro y Cabello habían alistado a brigadas de voluntarios listos para defender al país.

Agentes de la DEA transportan a Nicolás Maduro a su primera audiencia. ı Foto: Reuters

Sin embargo, las advertencias de funcionarios estadounidenses justificarían por qué el aparato de seguridad del chavismo no se ha movilizado desde la captura de Maduro Moros, el 3 de enero.

En el mismo sentido, las fuentes informaron que los funcionarios estadounidenses siguen sosteniendo conversaciones con Diosdado Cabello, con el objetivo, según Reuters, de evitar una situación que desestabilice al país.

Si Cabello decide desatar las fuerzas que controla, podría fomentar un caos que Trump quiere evitar y amenazar el control del poder de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, según indicó una fuente. Reuters, citando a fuentes estadounidenses anónimas



Sin embargo, no se aclaró si estas conversaciones abordan el apoyo a la presidencia de Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada tras la captura de Maduro.

A los funcionarios estadounidenses les preocupa que Cabello —dado su historial de represión y una historia de rivalidad con Rodríguez— pueda jugar el papel de aguafiestas, según una fuente informada de la administración Erin Banco, Sarah Kinosian y Matt Spetalnick, de Reuters



Diosdado Cabello es una de las figuras centrales del chavismo. Fue un aliado cercano al fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y fue lo propio con Nicolás Maduro.

En 2020, Estados Unidos emitió una recompensa de 10 millones de dólares por Cabello, a quien acusó de participar activamente en el “Cártel de los Soles”, supuesto grupo del narcotráfico responsable de la llegada de droga a Estados Unidos, dentro del cual también se señaló a Nicolás Maduro.

Sin embargo, Cabello no fue capturado en la Operación ‘Absolute Resolve’ que terminó con la captura de Maduro, interrogante que no ha sido respondida por Estados Unidos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am