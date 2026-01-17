Fuerzas de EU matan en Siria a líder terrorista vinculado a ataque contra estadounidenses

Soldados de la coalición liderada por Estados Unidos resguardan un encuentro con mandos de las Syrian Democratic Forces en Deir Hafer, en medio de las operaciones antiterroristas en Siria.

Fuerzas de Estados Unidos abatieron a un dirigente terrorista afiliado a Al-Qaeda durante un ataque aéreo realizado el 16 de enero en el noroeste de Siria, quien era cercano al atacante del Estado Islámico (ISIS) que mató a tres estadounidenses en diciembre, informó el Comando Central estadounidense (CENTCOM).

De acuerdo con un comunicado de la CENTCOM, identificado como Bilal Hasan al-Jasim, estaba vinculado de manera directa con el atacante del Estado Islámico (ISIS) responsable de la emboscada que el 13 de diciembre pasado dejó tres estadounidenses muertos en la ciudad siria de Palmira.

Según el Comando, al-Jasim era un líder con experiencia en la planeación de atentados y mantenía nexos directos con el atacante que abrió fuego contra personal estadounidense y sirio durante una reunión oficial.

Recordó que este ataque derivó en la muerte de dos militares de la Guardia Nacional de Iowa y de un intérprete civil estadounidense. Asimismo, también resultaron heridos otros elementos de las fuerzas estadounidenses.

Las víctimas fueron identificadas como el sargento William Nathaniel Howard, de 29 años, y el sargento Edgar Brian Torres Tovar, de 25, ambos adscritos al 1er Escuadrón del 113.º Regimiento de Caballería, así como el intérprete Ayad Mansoor Sakat. Tras el tiroteo, el agresor fue abatido en el lugar, según reportes oficiales.

Al respecto, el comandante de CENTCOM, el almirante Brad Cooper, señaló que la muerte de al-Jasim refleja la determinación de Estados Unidos para perseguir a quienes ataquen a sus fuerzas.

“No existe un refugio seguro para quienes planifican, ejecutan o inspiran ataques contra ciudadanos estadounidenses”, afirmó, de acuerdo con el comunicado del mando militar.

De esta forma, el ataque del 16 de enero se suma a una serie de operaciones lanzadas tras la emboscada de diciembre. A finales de ese mes, Estados Unidos inició acciones de represalia contra posiciones del Estado Islámico en Siria, que incluyeron ataques aéreos y operativos conjuntos con fuerzas aliadas.

Posteriormente, CENTCOM puso en marcha la operación denominada Hawkeye Strike, en la que fuerzas estadounidenses y asociadas atacaron más de 100 objetivos relacionados con infraestructura y armamento de ISIS mediante el uso de más de 200 municiones de precisión, según información oficial.

En dichas acciones participaron aeronaves de combate, helicópteros de ataque y sistemas de artillería de largo alcance.

Por otro lado, CENTCOM informó que, como resultado de las operaciones antiterroristas realizadas durante el último año en Siria, más de 300 presuntos integrantes de ISIS han sido detenidos y al menos 20 han muerto.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am