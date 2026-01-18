Aumentan a 21 muertos por descarrilamiento de trenes en Córdoba, España

Un tren de alta velocidad descarriló en el sur de España saltando a la vía en dirección opuesta e impactando con un tren que viajaba en sentido contrario. Informaron que la cifra de muertos subió a 21, mientras que continúan atendiendo heridos.

De acuerdo con reportes, el tren nocturno entre Málaga y Madrid se salió de las vías y chocó con un tren que viajaba de Madrid hacia Huelva, otra ciudad del sur de España, según el operador ferroviario español Adif.

El servicio ferroviario también informó que la circulación de trenes entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva será suspendida, al menos, durante todo el lunes, mientras continúan trabajos de rescate y remoción de escombros.

Asimismo, el 061 ha informado a través de sus redes sociales de que ha desplegado un amplio dispositivo ante el incidente, que incluye cinco UVIs móviles, un vehículo de apoyo logístico y cuatro unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos de Urgencia (DCCU), para atender a los heridos y coordinar la asistencia en el lugar.

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha puesto a disposición de la Junta de Andalucía los hospitales madrileños y los equipos de Summa 112 de la región tras el accidente ferroviario producido este domingo en Adamuz (Córdoba).

Además, el presidente del Gobierno de España ha asegurado que está “muy pendiente” del accidente. “El Gobierno está trabajando con el resto de autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros”, ha explicado en un mensaje en su cuenta de la red social X (antes Twitter).

Con información de Europa Press

