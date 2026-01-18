Reportan 10 muertos por descarrilamiento de trenes en Adamuz, Córdoba

Al menos 10 personas habrían muerto y otras 25 resultaron heridas de gravedad por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad registrado este domingo en el municipio de Adamuz de la provincia de Córdoba, al sur de España.

Aunque en su informe más reciente la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) confirmó 5 personas fallecidas, medios españoles reportan que el número preliminar de víctimas mortales habría ascendido hasta 21 .

El consejero de @InteriorJunta activa la fase de emergencia, SO1, del Plan Territorial del Emergencias de Protección Civil de Andalucía por el #AccidenteFerroviarioAdamuz

✅Al menos 5 fallecidos y 25 heridos graves.

✅PMA desplegado en edificio de @Adif_es en Adamuz — EMA 112 (@E112Andalucia) January 18, 2026

El incidente ocurrió alrededor de las 19:45 horas, cuando el tren 6189 de la compañía Iryo, que viajaba de Málaga-Madrid, descarriló e invadió la vía por la que circulaba un tren Alvia 2384 de Renfe, que viajaba de Madrid a Huelva y que también terminó por descarrilar, según Renfe y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

El ministro de Transportes, Óscar Puente Santiago, señaló “la información que llega es muy grave”, y añadió que “el impacto ha sido terrible, provocando que las dos primeras unidades del tren de Renfe salieran despedidas”.

La última información que llega es muy grave. Las últimas unidades del tren Iryo que iba dirección Madrid han descarrilado, invadiendo esos coches la vía contraria por la que en ese momento circulaba un tren de Renfe en dirección Huelva. El impacto ha sido terrible provocando que… https://t.co/mqewlNBmDf — Óscar Puente (@oscar_puente_) January 18, 2026

Aunque el ministro descartó ofrecer una cifra de víctimas, la televisora RTVE aseguró que entre de los fallecidos se encuentra un maquinista del tren Alvia.

El consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz Cabello, advirtió que el número de víctimas “puede superar la veintena” y no descartó que aumente conforme avanzan las labores de rescate de personas atrapadas en los vagones siniestrados.

“No descartamos que se pueda seguir con una situación más compleja con mayor número de fallecidos y un número destacado de heridos graves" , comentó a la prensa. Sobre las personas heridas, detalló que hay 73 adultos “en observación”.

Sanz añadió que parte de uno de los trenes se precipitó por un talud de cuatro metros. “Hay un número de fallecidos que es preferible mantener con la prudencia necesaria” , dijo, aunque subrayó que “puede ser elevado”.

Por separado, Iryo detalló que a bordo del tren viajaban alrededor de 300 personas.

“Iryo lamenta profundamente lo ocurrido y ha activado todos los protocolos de emergencia, colaborando estrechamente con las autoridades competentes para la gestión de la situación", señaló la empresa, que habilitó el número telefónico 900-001-402 para la atención de familiares y personas afectadas.

COMUNICADO OFICIAL:



Esta tarde se ha producido un descarrilamiento en el servicio 6189, que realizaba el trayecto Málaga–Madrid.



El servicio había partido de Málaga a las 18:40 horas y, en el momento del suceso, viajaban aproximadamente 300 personas.



iryo lamenta profundamente… pic.twitter.com/XF71Aj50hc — iryo.eu (@iryo_eu) January 18, 2026

Tras el accidente ferroviario, Renfe anunció la suspensión del servicio ferroviario entre Madrid y Andalucía, y puso a disposición el teléfono 900-10-10-20 para brindar información a los familiares.

Adif anunció que este lunes 19 de enero permanecerá suspendida de la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr