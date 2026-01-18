¿Qué es la Ley Quincena 25 y cómo funciona?

Este 13 de enero el presidente de El Salvador, Nayib Bukele informó que se presentó a la Asamblea Legislativa la Ley Quincena 25, pues con esta se pretende fortalecer el ingreso de las personas que residen en el país sudamericano.

De acuerdo con el presidente salvadoreño la Ley Quincena 25 es un ingreso adicional que es equivalente al 50 por ciento del salario mensual, mismo que será otorgado entre el 15 y el 25 de enero a las y los trabajadores del sector público y privado.

Dicho monto será otorgado a quienes ganan hasta mil 500 dólares, y este ingreso no es un sustituto del salario y tamoco se le aplicarán descuentos de renta, Instituto Salvadoreño del Seguro Socia (ISSS) o Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

En cuanto al sector privado, la Ley Quincena 25 se implementará de manera gradual, y durante el 2026 el pago será voluntario; sin embargo, cuenta con un incentivo fiscal de deducción del 100 por ciento del Impuesto sobre la Renta para las empresas que la implementen.

Hoy presentamos a la Asamblea Legislativa la Ley Quincena 25.



Es una medida concreta para fortalecer el ingreso de las familias salvadoreñas y dinamizar la economía del país en enero, un mes que históricamente es difícil para muchos hogares.



¿Cómo funciona la Ley Quincena 25?

La Ley Quincena 25 brinda un pago adicional al ingreso del salario mínimo, lo que significa que el monto que equivale a una quincena no funciona como un sustituto de las quincenas ordinarias, sino como un ingreso extra.

Con este ingreso adicional se brinda un beneficio para que las personas cuenten con una mayor capacidad de pago, pues este no tendrá deducciones, sino que será entregado de manera íntegra a cada trabajador.

El pago de este ingreso, que en algunos casos podría alcanzar hasta los 200 dólares, es proporcional al tiempo que lleven laborando los trabajadores, tal como se hace con el aguinaldo.

Ley Quincena 25 de El Salvador ı Foto: Especial

Las personas que cuenten con un empleo formal con un ingreso mensual máximo de mil 500 dólares y que cuenten con un contrato legal en diversos sectores serán los beneficiarios de la Ley Quincena 25.

Las empresas del sector privada que apliquen la Ley Quincena 25 para sus trabajadores obtendrán el incentivo fiscal durante el ejercicio fiscal del 2026 y la declaración de impuestos correspondientes.

El Ministerio del Trabajo realizará inspecciones y verificaciones con la finalidad de garantizar que la Ley Quincena 25 se cumpla, así como para evitar desviaciones o sustitución con otros bonos que reciban los trabajadores.

