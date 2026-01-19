Asciende a 40 el número de muertos tras el choque de trenes en Adamuz, en España

En esta escena tomada de un video proporcionado por la Guardia Civil, rescatistas trabajan en el lugar de un choque de trenes en Adamuz, España, el lunes 19 de enero de 2026.

El número de víctimas mortales por el choque de dos trenes de alta velocidad en el municipio de Adamuz, en la provincia de Córdoba, España, ascendió a 40 personas, de acuerdo con el más reciente balance de las autoridades, mientras continúan las labores de identificación y atención a los afectados.

Según reportes de agencias internacionales, el siniestro dejó además 122 personas atendidas, entre ellas 117 adultos y cinco menores, de las cuales 41 permanecen hospitalizadas, incluidos cuatro niños, mientras que el resto recibió atención médica y fue dado de alta. Las autoridades no descartan que el saldo final pueda incrementarse conforme avanzan las tareas de rescate y revisión del lugar.

Autos de policía se ven cerca del lugar de una colisión de trenes de alta velocidad en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026. ı Foto: The Associated Press

El accidente ocurrió la noche del domingo (local), cuando la parte trasera de un tren que cubría la ruta Málaga-Madrid descarriló y colisionó con otro convoy que circulaba en sentido contrario, procedente de Madrid con destino a Huelva, informó el administrador ferroviario Adif.

El impacto provocó que los primeros vagones del segundo tren salieran de las vías y cayeran por una pendiente de varios metros.

Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. ı Foto: The Associated Press

Al respecto, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, señaló que la violencia del choque quedó reflejada en el estado de los vagones, descritos como un “amasijo de hierros”, y confirmó que algunos cuerpos fueron localizados a considerable distancia del punto de colisión, lo que evidenció la magnitud del impacto.

De esta forma, los servicios de emergencia desplegaron un amplio operativo que se prolongó durante la madrugada para rescatar a los sobrevivientes, atender a los heridos y recuperar a las víctimas mortales.

En paralelo, la Guardia Civil habilitó oficinas en varias ciudades, entre ellas Córdoba, Madrid, Málaga, Huelva y Sevilla, para apoyar a los familiares y recabar muestras de ADN que permitan la identificación de los fallecidos.

Por otro lado, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, decretó tres días de luto oficial y aseguró que se llegará “a la verdad” para esclarecer las causas del accidente.

En esta imagen tomada de un video proporcionado por la Guardia Civil, rescatistas en el lugar tras una colisión de trenes de alta velocidad en Adamuz, España, el lunes 19 de enero de 2026. ı Foto: The Associated Press

En una comparecencia desde Adamuz, pidió a la ciudadanía informarse únicamente a través de canales oficiales y medios contrastados, ante la posible difusión de información falsa tras la tragedia.

Las autoridades de transporte indicaron que ambos trenes circulaban por debajo del límite de velocidad permitido y que la causa del siniestro aún se desconoce. La investigación técnica podría extenderse durante varias semanas, mientras permanecen suspendidos algunos servicios ferroviarios entre Madrid y ciudades de Andalucía.

Con información de Europa Press y Associated Press.

