Donald Trump liga su acoso a Groenlandia con no haber ganado el Nobel

"Ya no siento la obligación de pensar en la paz"

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que una de las razones por las que está presionando para adquirir Groenlandia es que no ganó el Premio Nobel de la Paz, según un mensaje de texto que envió al Primer Ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, durante el fin de semana.

El Primer Ministro de Noruega recibió el mensaje de texto ayer, dijo este lunes un funcionario de la oficina de Jonas Gahr Store.

“Considerando que su país decidió no darme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido 8 guerras MÁS, ya no siento la obligación de pensar puramente en la Paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos de América”, escribió Donald Trump en el mensaje, que fue publicado por primera vez por PBS.

Mensaje difundido en las últimas horas. ı Foto: Especial.

En el mensaje, Donald Trump también cuestionó la reclamación de Dinamarca sobre Groenlandia, afirmando: “No existen documentos escritos. El mundo no estará seguro a menos que tengamos el control total y completo de Groenlandia. ¡Gracias!”.

Las tensiones sobre Groenlandia han aumentado en la última semana y el mensaje inyectó un nuevo nivel de incertidumbre a la campaña de Trump para obtener el control de la isla.

