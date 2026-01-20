¿Dónde fue encontrada la Basílica de Vitruvio y qué es?

La Basílica de Vitruvio es una obra arquitectónica que ha sido buscada durante más de 2 mil años, pues esta construcción tiene diversas técnicas utilizadas por los romanos.

La Basílica de Vitruvio fue encontrada en la ciudad italiana Fano, ubicada en la provincia de Pésaro y Urbino en la costa del mar Adriático, y el hallazgo ocurrió mientras se hacía una remodelación en la Plaza Andre Costa.

De acuerdo con el el alcalde de Fano, Luca Serfilippi, se esperaba este descubriemiento desde hace más de dos mil años, por lo que este hallazgo fue sumamente celebrado en la región.

De acuerdo con el presidente de la región de Las Marcas, Francesco Acquaroli, se tomarán las acciones necesarias para poder preservar las columnas descubiertas durante las excavaciones de la Plaza Andrea Costa.

Columna de la Basílica de Vitruvio ı Foto: Especial

En 2023 se habían encontrado restos de al menos cinco habitaciones, entre los que se encontraron muros de dos metros de altura con suelos revestidos de mármol verde y fragmentos de cerámica.

Este descubrimiento del 2023 fue totalmente inesperado, pues una familia se encontraba haciendo una reestructura en la habitación de dos de sus hijos cuando descubrieron los restos en el centro histórico de Fano.

Restos de la Basílica de Vitruvio encontrados en 2023 ı Foto: Especial

¿Qué es la Basílica de Vitruvio?

La Basílica de Vitruvio es una pieza arquitectónica con mucho peso histórico, pues fue realizada por un teórico de la arquitectura más famoso e influyente en dicho rubro, incluyendo su tratado “De Architetura”, en donde menciona a la Basílica.

Marco Vitruvio Pollio fue un hombre originario de Fano, que se desempeñó no sólo como arquitecto, sino también como ingeniero y como escritor; y durante años su famoso tratado tuvo gran influencia, sobre todo durante el Renacimiento.

Marco Vitruvio Pollio también fue la inspiración de Leonardo da Vinci, pues este tomó en cuenta las teorías del arquitecto para elaborar el mundialmente conocido Hombre de Vitruvio.

Hombre de Vitruvio de Leonardo Da Vinci ı Foto: Especial

Debido a que no se tenía indicios sobre la Basílica de Vitruvio que el arquitecto mencionaba en su tratado, se creía que tal obra arqitectónica se había perdido, por lo que este hallazgo ahora podría resolver lo que hasta ahora era un enigma.

La Basílica de Vitruvio es una composición arquitectónica que incluso fue retomada para la construcción de lugares de culto cristiano, de acuerdo con un artículo publicado por ABC.

Diseño del plano de la Basílica de Vitruvio ı Foto: Centro de Estudios Vitruvianos

De acuerdo con lo mencionado por el arquitecto en su tratado, la Basílica de Vitruvio es un edificio público de Fano que se encontraba en eje con el Templo de Júpiter ubicado al otro lado de la antigua plaza central, y esta construcción incluso fue calificada con dignidad y belleza suprema por Vitruvio.

Imagen en 3D de la Basílica de Vitruvio ı Foto: Centro de Estudios Vitruvianos

