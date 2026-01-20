Nuevo accidente de tren en España deja al menos 15 personas heridas

Un nuevo accidente de tren en España dejó como saldo preliminar al menos 15 personas heridas. El siniestro ocurrió entre Geliday Sant Sadurní, en Barcelona.

De acuerdo con los primeros reportes, el tren, de la línea R4 de Rodalies, se descarriló al chocar contra un muro caído sobre las vías.

Al lugar acudieron los equipos de emergencia para atender a las personas que resultaron heridas.

Este accidente fue el segundo que se registra en menos de una semana. El primero ocurrió la noche del domingo pasado, dejando un saldo de al menos 41 personas muertas.

En un momento más información.

JVR