Aumenta a 45 el número de fallecidos por accidente de tren en Adamuz tras hallazgo de últimos desparecidos

Agentes de la Guardia Civil durante la búsqueda para localizar a dos personas que viajaban en los trenes accidentados en Adamuz.

El número de víctimas mortales por el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en el municipio de Adamuz, en la provincia de Córdoba, se elevó a 45 tras la localización de las dos últimas personas que permanecían desaparecidas, informaron este jueves autoridades autonómicas y fuentes de los equipos de rescate.

De acuerdo con información de la Junta de Andalucía y de la Guardia Civil, los dos cuerpos fueron hallados durante la cuarta jornada del operativo de búsqueda, desplegado en el entorno del siniestro y en zonas aledañas a las vías.

En esta escena tomada de un video proporcionado por la Guardia Civil, rescatistas trabajan en el lugar de un choque de trenes en Adamuz, España, el lunes 19 de enero de 2026. ı Foto: The Associated Press

Con este hallazgo, se completa el total de denuncias por desaparición registradas desde el accidente.

Al respecto, el dispositivo de rastreo fue ampliado en las últimas horas y abarcó caminos rurales, zonas de campo cercanas, así como un arroyo con un túnel bajo la infraestructura ferroviaria.

En las labores participaron más de 200 efectivos, apoyados por unidades caninas, drones con tecnología de infografía forense en tres dimensiones y un helicóptero, según reportes de medios nacionales.

De esta forma, la Guardia Civil confirmó que ya no quedan personas pendientes de localizar. En paralelo, continúan los trabajos de identificación de las víctimas.

El Instituto de Medicina Legal de Córdoba concluyó las autopsias de los cuerpos recuperados, mientras que los servicios de criminalística lograron identificar a la mayoría mediante el cotejo de huellas dactilares. Hasta el momento, varios cadáveres ya han sido entregados a sus familiares.

Aspecto del accidente de un tren en Adamuz, en Córdoba, España. ı Foto: Captura de video

Por otro lado, las autoridades detallaron el perfil de las víctimas. Del total de fallecidos, 22 son mujeres y 23 hombres, entre ellos un menor de edad. Asimismo, se confirmó que tres de las víctimas eran de nacionalidad extranjera: una alemana, una rusa y una marroquí, de acuerdo con información del servicio de criminalística de la Guardia Civil.

A propósito de la distribución de las víctimas, la mayoría viajaba en el tren Alvia que cubría la ruta Madrid-Huelva, mientras que otras se encontraban en el tren Iryo procedente de Málaga o en el área comprendida entre ambas unidades al momento del impacto, según medios nacionales.

En paralelo a las labores de rescate e identificación, continúa abierta una investigación judicial para esclarecer las causas del accidente. En ella participan especialistas del Equipo Central de Inspecciones Oculares de la Guardia Civil y expertos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, quienes analizan restos de los convoyes y elementos técnicos recuperados en el lugar del siniestro.

Con información de Europa Press.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am