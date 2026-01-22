EU destaca actitud de cooperación de Caracas

El Nave Photon, que transporta petróleo desde Venezuela, atracado en Texas, el 15 de enero.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que el nuevo gobierno venezolano encabezado por Delcy Rodríguez ha mostrado una actitud cooperativa tras la captura y derrocamiento de Nicolás Maduro, y destacó la apertura de un acuerdo con Washington para la explotación y comercialización del petróleo del país sudamericano. Las declaraciones se produjeron durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos, donde calificó como “muy buenos” y “muy listos” a los actuales líderes en Caracas.

El magnate relató que, tras el operativo militar del 3 de enero que derivó en la detención de Maduro bajo acusaciones de narcotráfico, la dirigencia venezolana optó por negociar con su administración. “Una vez que terminó el ataque, dijeron: ‘Vamos a hacer un trato’”, aseguró. Según Donald Trump, este entendimiento permitirá que Venezuela genere en los próximos seis meses más ingresos petroleros que los obtenidos en los últimos 20 años.

300 mdd ingresaron a las arcas venezolanas por venta de petróleo

Trump afirmó que su gobierno está ayudando a Venezuela y que ambos países repartirán los beneficios, al tiempo que agradeció la “gran cooperación” del Ejecutivo interino.

El optimismo del mandatario estadounidense contrastó con la evaluación de la Agencia Internacional de la Energía, que puso en duda que la producción petrolera venezolana pueda recuperar niveles históricos en el corto plazo. El organismo recordó que se trata de crudo extrapesado, cuya extracción resulta técnicamente compleja y costosa, incluso con respaldo internacional.

Desde Caracas, Delcy Rodríguez anunció el ingreso de los primeros 300 millones de dólares derivados de la venta de petróleo, de un total de 500 millones previstos en esta primera fase del acuerdo. En un mensaje transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, la presidenta encargada explicó que los recursos se destinarán a financiar el ingreso de los trabajadores y a proteger su poder adquisitivo frente a la inflación y las fluctuaciones del mercado cambiario.

El Tip: La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el Gobierno de Rodríguez ha cumplido con “todas las exigencias y solicitudes” de EU.

Asimismo, la mandataria encargada reiteró que mantiene un proceso de diálogo con la administración de Trump y aseguró no tener “temor alguno” de encarar las diferencias con Washington. En una reunión del Consejo Federal de Gobierno, Rodríguez sostuvo que las discrepancias, tanto las más sensibles como las menos complejas, deben abordarse por la vía diplomática. Afirmó que, en caso de viajar a Estados Unidos como jefa del Ejecutivo venezolano, lo hará “de pie, caminando, no arrastrada”.

Funcionarios de la Casa Blanca confirmaron que Rodríguez tiene previsto visitar Washington, aunque sin detallar fechas ni agenda. El anuncio se produjo días después de que Trump se reuniera con la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

En tanto, durante una sesión de la Organización de Estados Americanos, EU pidió la liberación incondicional de alrededor de mil personas que, según sus estimaciones, continúan detenidas en Venezuela. Aunque el gobierno interino asegura haber liberado a cientos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reportó cifras menores y reclamó mayor transparencia.