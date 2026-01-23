Caso Jeremías Monzón: VIDEO, sospechosos y todo lo que se sabe del crimen

En un nuevo caso de jóvenes consumidos por la violencia, el asesinato de Jeremías Monzón ha conmocionado a toda América Latina por su brutalidad y por el involucramiento de menores de edad, así como de un video perdido que se presume como pieza fundamental del caso.

Estas últimas semanas, medios locales han informado con pesar el caso de Jeremías Monzón, un adolescente que fue asesinado. Según las primeras investigaciones, habrían sido compañeros de su edad quienes le habrían quitado la vida.

El video del crimen de Jeremías Monzón muestra que el adolescente fue reducido, torturado, herido de gravedad en la cabeza y apuñalado repetidas veces por otros menores, que además filmaron la escena. La brutalidad registrada volvió nacional el caso. pic.twitter.com/20IDlSo6CE — La Curva Diario (@LaCurvaDiario) January 23, 2026

El caso ha dado la vuelta al mundo y ha provocado conmoción por ser uno más en el que jóvenes arruinan sus vidas al dejarse llevar por la violencia. Además, ha llamado la atención la supuesta aparición de un video, que podría responder muchas de las interrogantes abiertas en el caso. Pero ¿qué se sabe del homicidio de Jeremías Monzón?

Esto sabemos del caso de Jeremías Monzón y el VIDEO que ayudaría a la investigación

A principios de enero, medios de Argentina reportaron un lamentable caso ocurrido en la provincia de Santa Fe: el hallazgo sin vida del joven Jeremías Monzón, presumiblemente asesinado.

De acuerdo con los primeros reportes, Jeremías, un joven de 15 años, fue reportado desaparecido a mediados de diciembre de 2025, solo para descubrir más tarde que no había vuelto a su casa porque, presuntamente, había sido asesinado.

Conforme han avanzado las investigaciones, se han encontrado hallazgos que han dado un carácter perturbador a este caso.

Según las indagatorias, Jeremías habría sido citado por una joven de su edad en un lugar público de Santa Fe, solo para ser golpeado y apuñalado hasta la muerte por otro grupo de adolescentes.

¿Hay un VIDEO del caso de Jeremías Monzón?

De acuerdo con el noticiero argentino Telefe, los tres sospechosos del presunto homicidio de Jeremías Monzón fueron presentados ante la ley.

Así, se encontró que uno de ellos, además de perpetrar el crimen, habría grabado los hechos con su celular.

🔴 HABLÓ LA MAMÁ DE JEREMÍAS MONZÓN: “SE FILMARON DISFRUTANDO DEL ASESINATO”



Jeremías tenía 15 años y fue asesinado en diciembre de 2025. Por el crimen están involucrados tres menores de edad: dos de 14 años, que no son punibles, y una joven de 16, que cumple prisión en un… pic.twitter.com/rkD3NuTrAe — De12a14 (@De12a14) January 23, 2026

El hallazgo de este video sería fundamental para llegar a la verdad de cómo fue el presunto homicidio de Jeremías e imputar responsabilidades.

Asimismo, en redes sociales han proliferado sitios web que presuntamente difunden este video, con el motivo de alimentar el morbo o la curiosidad. Sin embargo, estos sitios son ejemplos de phishing, es decir, robo de datos aprovechándose del interés malsano por ver la grabación.

De existir, este video está en manos de las autoridades argentinas, las cuales se encuentran evaluándolo para determinar cómo serán procesados los sospechosos por este lamentable caso. Hasta el momento, el video no ha sido liberado al público.

