¿Quién era Jeremías Monzón y por qué lo mataron? Esto sabemos del caso

Esto sabemos de quién era Jeremías Monzón, y por qué fue asesinado por un grupo de adolescentes.

El nombre de Jeremías Monzón ha dado la vuelta al mundo en los últimos días, pues se refiere a un caso más de un crimen cometido entre adolescentes, lo que genera preocupación ante los crecientes casos de jóvenes que arruinan su vida al verse arrastrados por la violencia.

Según reportes de medios locales, Jeremías Monzón, de 15 años, fue asesinado por un grupo de jóvenes de su edad, presumiblemente no por algún asalto o robo, sino por órdenes de alguien más.

El video del crimen de Jeremías Monzón muestra que el adolescente fue reducido, torturado, herido de gravedad en la cabeza y apuñalado repetidas veces por otros menores, que además filmaron la escena. La brutalidad registrada volvió nacional el caso. pic.twitter.com/20IDlSo6CE — La Curva Diario (@LaCurvaDiario) January 23, 2026

Pero, ¿qué hizo Jeremías para merecer ser atacado de esta forma? ¿Quién era este joven y por qué fue víctima de una emboscada en la que terminó privado de la vida? Esto sabemos del caso que ha conmocionado a toda América Latina.

¿Quién era Jeremías Monzón? Lo que se sabe de la víctima del crimen juvenil

Jeremías Monzón podría ser cualquier otro adolescente de Argentina. Sin embargo, a causa de los recientes hechos, aquel es el nombre de la víctima de uno de los crímenes más graves ocurridos en América Latina contemporánea.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades argentinas, Jeremías fue citado por una joven en un parque público de la provincia de Santa Fe, solo para ser emboscado por tres jóvenes, quienes lo golpearon y lo apuñalaron hasta la muerte.

🔴 HABLÓ LA MAMÁ DE JEREMÍAS MONZÓN: “SE FILMARON DISFRUTANDO DEL ASESINATO”



Jeremías tenía 15 años y fue asesinado en diciembre de 2025. Por el crimen están involucrados tres menores de edad: dos de 14 años, que no son punibles, y una joven de 16, que cumple prisión en un… pic.twitter.com/rkD3NuTrAe — De12a14 (@De12a14) January 23, 2026

Pero, ¿quién era Jeremías Monzón? No era famoso, ni influencer, ni celebridad. Era un joven de 15 años que vivía en la ciudad de Santo Tomé, en la provincia de Santa Fe, Argentina.

Se conocen pocos detalles de su vida, y solo se sabe que le gustaba pasear en bicicleta, pues el día en que acudió a reunirse con la joven que lo citó en el parque, se trasladó en este medio de transporte.

La madre de Jeremías lo describió como un “nene” tranquilo, alejado de drogas, peleas y otras situaciones comunes entre los grupos juveniles de su clase social.

Asimismo, era sabido que era un joven muy sociable y con muchos amigos, pues su funeral estuvo lleno de personas que lo recordaron con cariño.

El homicidio de Jeremías Monzón, aunque sigue bajo investigación de las autoridades argentinas, habría sido resultado de una mala decisión.

¿Por qué asesinaron a Jeremías Monzón?

De acuerdo con las primeras investigaciones sobre el caso, la joven que citó a Jeremías en el parque público (con el presunto objetivo de tenderle una emboscada que derivó en su muerte), era su expareja sentimental.

Según las primeras hipótesis, la joven se habría querido vengar de Jeremías debido a que, acusó, él difundió fotografías íntimas de ella sin su consentimiento.

Así, los golpeadores (y presuntos homicidas) de Jeremías habrían grabado el ataque contra el adolescente con el objetivo de entregárselo a la joven, presumiblemente a cambio de alguna retribución.

A pesar de ello, la joven fue imputada por las autoridades argentinas por el delito de homicidio calificado.

