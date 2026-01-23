Trump retira invitación a Canadá para unirse a su Junta de Paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró la invitación a Canadá para unirse a su Junta de Paz, lo cual ocurre en medio de tensiones entre ambos países por temas comerciales y diplomáticos.

Así lo anunció Trump en una publicación en su red social Truth, en la cual, dirigiéndose directamente a Mark Carney, primer ministro de Canadá, remarcó que este país ya no está invitado a “la que será la Junta de Líderes más prestigiosa jamás reunida”.

Estimado Primer Ministro Carney: Le ruego que por esta carta le comunique que la Junta de la Paz retira la invitación para que Canadá se una a la que será la Junta de Líderes más prestigiosa jamás reunida. Donald Trump, presidente de Estados Unidos



El retiro de la invitación ocurre días después de un choque diplomático entre Estados Unidos y Canadá en el Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza. Aquí, Canadá reiteró su desacuerdo con las medidas que Washington impone a sus socios comerciales, especialmente en forma de aranceles.

Estamos en medio de una ruptura, no de una transición. Recientemente, las grandes potencias han comenzado a utilizar la integración económica como un arma. Los aranceles como palanca. La infraestructura financiera como mecanismo de coerción. Las cadenas de suministro como vulnerabilidades que pueden ser explotadas. Mark Carney, primer ministro de Canadá, en Davos



Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha utilizado los aranceles como medida de presión para forzar a sus aliados comerciales a cumplir propósitos del interés de Estados Unidos. México y Canadá han sido objetivo de esta estrategia por motivos de seguridad fronteriza.

Recientemente, amagó con aranceles a los países que se opusieran al control de Groenlandia por parte de su nación, entre quienes Canadá estuvo incluido.

Trump respondió al discurso de Carney que Canadá “vive gracias a los Estados Unidos”, y que el primer ministro de su vecino del norte “no es agradecido” por los beneficios que recibe de la Casa Blanca.

Por otra parte, la Junta de Paz fue planeada originalmente como un organismo para coordinar la transición de gobierno en Gaza tras el alto el fuego entre Hamás e Israel alcanzado en octubre. Sin embargo, Trump lo ha perfilado como un organismo más grande, a la altura de la ONU o la OTAN, cuyo propósito sea mediar en otros conflictos globales.

