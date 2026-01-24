Mark Carney llama a comprar productos canadienses ante amenaza de aranceles de Trump

Ante las recientes amenazas económicas externas, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, hizo un llamado a los ciudadanos y al gobierno a fortalecer la economía nacional mediante el consumo y la producción interna. El mensaje se produce tras la amenaza del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un arancel del 100 % a los productos canadienses si Canadá concreta un acuerdo comercial con China.

En un video difundido recientemente, Carney destacó que los canadienses han decidido enfocarse en lo que pueden controlar, apoyando a las empresas y trabajadores del país.

“Con nuestra economía bajo amenaza desde el extranjero, los canadienses han tomado la decisión de poner su esfuerzo y sus dólares detrás de las empresas y los trabajadores canadienses”, señaló el primer ministro.

We’re buying Canadian, and we’re building Canadian. pic.twitter.com/JpKhEFKA2P — Mark Carney (@MarkJCarney) January 24, 2026

El mandatario subrayó que la nueva política gubernamental canadiense seguirá la misma lógica, impulsando proyectos de infraestructura, vivienda y defensa que beneficien directamente a la población.

Entre los ejemplos mencionados, Carney destacó la construcción de millones de viviendas que mejorarán la accesibilidad, así como proyectos de equipamiento militar diseñados para proteger a los ciudadanos y garantizar la soberanía del país.

Un elemento central del mensaje fue la promoción de la producción nacional; “Construiremos grandes proyectos con materiales canadienses, desde acero y aluminio hasta madera, usando tecnología y mano de obra del país”, explicó Carney.

Además, enfatizó que Canadá puede ser su propio mejor cliente, alentando a la población a consumir productos nacionales y apoyar la economía interna. “Quien comprará, será canadiense; quien construirá, será canadiense, y juntos construiremos un Canadá fuerte”, concluyó.

Este mensaje coincide con un momento de tensión diplomática con Estados Unidos, luego de que Trump amenazara con aranceles del 100 % sobre productos canadienses en caso de que el país firme un acuerdo comercial con China.

La amenaza ha generado preocupación en sectores clave como la manufactura, la industria de la construcción y el comercio de materias primas como aluminio y madera.

El llamado de Carney busca incrementar la resiliencia económica de Canadá, fomentando tanto el consumo interno como la inversión en proyectos estratégicos del país.

Su discurso refleja la intención del gobierno canadiense de mantener la soberanía económica frente a presiones externas y subraya la importancia de que la población y las empresas se involucren activamente en la recuperación y el fortalecimiento de la economía nacional.

