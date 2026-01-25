Brasil asume representación diplomática de México en Perú tras ruptura por asilo político a Betssy Chávez

El gobierno de México informó que Brasil asumió formalmente la representación de los intereses diplomáticos mexicanos en territorio peruano, luego de la suspensión de relaciones entre ambos países derivada de la reciente crisis política entre las dos naciones.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la decisión se tomó a solicitud del gobierno mexicano y con el consentimiento del gobierno del Perú, conforme a los incisos b) y c) del Artículo 45 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que establece los mecanismos para la protección de misiones diplomáticas cuando se interrumpen los vínculos entre Estados.

La cancillería detalló que esta representación incluye la custodia de las instalaciones de la Embajada de México en Lima, así como la residencia del jefe de misión, además de sus bienes y archivos oficiales.

La ex primera ministra peruana Betssy Chávez ı Foto: AP

La medida se produce tras el quiebre diplomático entre México y Perú ocurrido en noviembre de 2025, luego de que el gobierno mexicano otorgara asilo político a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez, situación que provocó tensiones con la administración peruana y derivó en la ruptura de relaciones.

En este contexto, Chávez permanece dentro de la sede diplomática mexicana en Lima, mientras se mantiene en espera de un salvoconducto para abandonar el país, bajo vigilancia de las autoridades locales.

Con este acuerdo, Brasil se convierte en el país encargado de resguardar los intereses diplomáticos de México en Perú mientras se mantenga la suspensión de relaciones, fungiendo como intermediario entre ambos gobiernos en asuntos estrictamente diplomáticos.

Representação dos interesses diplomáticos do México no Peru: https://t.co/wGDmJRVBK5 pic.twitter.com/cx0i8JEV7v — Itamaraty Brasil 🇧🇷 (@ItamaratyGovBr) January 25, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT