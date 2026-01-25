Esas son las imágenes virales del Lago Michigan congelado

El Lago Michgan se congeló debido a las bajas temperaturas, y este fenómeno dejó impresionantes imágenes de bloques de hielo que se formaron como una capa sobre el agua que incluso que parece no ser real.

El fotoperiodista Tyler Pasciak logró captar increíbles imágenes del Lago Michigan entre el 22 y 23 de enero, y en estas se pueden ver increíbles formaciones de placas de hielo sobre el Lago Michigan.

En el Lago Michigan se formaron placas de entre 30 centímetros de diámetro e incluso tres metros, y debiso a que estos son formados cuando los trozos chocan entre sí, se les conoce como hielo panqueque.

Este tipo de formación de hielo únicamente se produce cuando las temperaturas en los Grandes Lagos alcanzan incluso los -10 grados celsius, permaneciendo por debajo del punto de congelación por largos periodos de tiempo.

Lago Michigan congelado ı Foto: Tyler Pasciak LaRiviere | Sun-Times

Imágenes virales del Lago Michigan congelado

Además de estas fotografías, en redes sociales también se compartieron fotografías y videos del Lago Michigan, en los que se puede ver cómo este se encuentra parcialmente congelado.

En algunos videos incluso se puede observar a personas rompiendo las formaciones de hielo que se encuentran dentro de algunos hogares en los que el agua ingresó, así como agua que sale congelada drirectamente de las tuberías.

Debido al movimiento del lago, las placas de hielo que se formaron se mueven de arriba hacia abajo constantemente, por lo que incluso parece como si este movimiento tuviera un ritmo establecido.

Rolling waves push pancake ice along the Lake Michigan shoreline near Grand Haven as winter conditions settle in. ❄️🌊 pic.twitter.com/U7vwtgSoCG — AccuWeather (@accuweather) January 6, 2026

Algunos usuarios incluso compartieron imágenes del faro completamente cibierto por una capa de hielo, lo que deja ver una imagen que parece sacada de un libro o una película de ciencia ficción.

En algunas fotografías compartidas por diversos usuarios en redes sociales se pueden observar formaciones de hielo en el Lago Michican, incluídas las estructuras metálicas.

Drone footage shows pancake ice churning across Lake Michigan’s waves as a cold front swept through the region on Thursday - ABC News. pic.twitter.com/R9KfwMvDUF — Open Source Intel (@Osint613) January 23, 2026

Las acumulaciones de hielo a las orillas del Lago Michigan están acompañadas de una tormenta invernal que provocará frío extremo en varias partes de Indiana y Michigan en Estados Unidos.

Se espera que la advertencia de rocío helado continúe desde este 25 de enero hasta las 19:00 horas del 26 de enero, tanto para el Lago Superior desde Grans Marais hasta Whitefish Pint de la costa hasta la frontera de Estados Unidos y Canadá.

Lago Michigan congelado ı Foto: X: @WMstormchaserDB

