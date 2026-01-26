¿Cuáles son los síntomas del virus Nipah, con 5 casos confirmados en la India?

En la India se han confirmado al menos cinco casos del virus Nipah, por lo que las alertas a nivel mundial se encuentran encendidas debido a la alta mortalidad que tiene.

El virus Nipah tiene una letalidad de entre el 40 y el 75 por ciento, por lo que este enciende las alertas a nivel mundial una vez que se confirma algún caso sin importar la región.

Actualmente las autoridades de salud de la India no han emitido una alerta, mientras que en Tailandia se activó una alerta en los aeropuertos para poder monitorear a las personas que arriben desde las zonas de riesgo.

Virus Nipah ı Foto: Especial

¿Cuáles son los síntomas del virus Nipah?

El virus Nipah (NiV) es un virus zoonótico, lo que quiere decir que es un virus infeccioso que se transmite de animales vertebrados a humanos mediante el contacto directo o alimentos contaminados.

Nipah es un virus ARN que pertenece al género Henipavirus de la familia Paramyxovirus, de acuerdo con el Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas (NCID por sus siglas en inglés).

Los murciélagos frugívoros son los huéspedes naturales del virs Nipah, mientras que los cerdos también pueden tener la función de hospedadores amplificadores e intermediarios para que se den brotes de dicho virus en humanos.

De acuerdo con el NCID, los contagios pueden producirse mediante el contacto directo con animales infectados, por el contacto con sus fluídos o excreciones, y el consumo de algún alimento contaminado con saliva y orina de los murciélagos infectados.

¿Cómo se transmite en humanos el virus Nipah? ı Foto: Especial

El contagio de humano a humano se puede dar entre personas infectadas y sus familiares, personal médico, y cuidadores profesionales de la salud que estén en contacto con fluidos, secreciones y excreciones de la persona que tenga el virus Nipah.

Debido a que los síntomas iniciales pueden variar, el virus Nipah es difícil de confirmar, y algunos de los síntomas que pueden experimentar las personas infectadas son los siguientes:

Fiebre

Cefaleas

Mialgias

Vómito

Dolor de garganta

Mareo

Somnolencia

Alteración de la consciencia

Signos neurológicos que indican encefalitis aguda

Neumonía atípica

Problemas respiratorios graves

Encefalitis y convulsiones en casos graves que pueden derivar en coma dentro de un periodo de entre 24 a 48 horas.

Síntomas del virus Nipah ı Foto: Especial

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que el virus Nipah tiene un periodo de incubación de entre 4 y 14 días; sin embargo, se han detectado casos con un periodo de incubación de hasta 45 días.

Hasta el momento no existe una vacuna para prevenir el contagio del virus Nipah, y tampoco existe un tratamiento específico, por lo que las atenciones médicas se centran en los síntomas que pueden resultar letales.

