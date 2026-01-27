Suspende corte de EU deportación de familia ecuatoriana durante proceso de asilo

Una corte federal de Estados Unidos ordenó la suspensión temporal de la deportación de un menor de origen ecuatoriano y su padre, luego de que ambos fueran detenidos durante un operativo migratorio en el estado de Minnesota, pese a que, de acuerdo con la defensa, la familia se encontraba siguiendo los protocolos establecidos para solicitar asilo en ese país.

La decisión judicial impide que las autoridades migratorias ejecuten cualquier traslado o expulsión del menor y su acompañante mientras se revisa el fondo del caso.

La orden fue emitida tras una solicitud de emergencia presentada por abogados defensores, quienes argumentaron que la detención y el intento de deportación violarían el debido proceso y podrían causar un daño irreparable al infante.

TE RECOMENDAMOS: Según reportes Estados Unidos advierte a Delcy Rodríguez uso de la fuerza para asegurar cooperación de Venezuela

De acuerdo con información difundida por medios estadounidenses, el menor y su padre fueron interceptados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una acción de cumplimiento migratorio. Posteriormente, ambos fueron puestos bajo custodia federal y trasladados a un centro de detención fuera del estado donde residían.

La defensa legal sostuvo ante la corte que la familia había ingresado a Estados Unidos y solicitado asilo conforme a los mecanismos legales vigentes, además de cumplir con citas y requerimientos migratorios. Bajo ese argumento, solicitaron la intervención judicial para frenar una deportación acelerada mientras el proceso de protección internacional continúa en curso.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que la detención del adulto se debió a su situación migratoria y que el menor permaneció bajo custodia junto a su padre para evitar una separación familiar.

El caso ha generado reacciones de colectivos proinmigrantes y defensores de la niñez, quienes señalan que este tipo de acciones reflejan las tensiones existentes en la aplicación de la política migratoria estadounidense, particularmente en casos que involucran a menores y solicitantes de asilo.

El proceso legal continuará en las próximas semanas, periodo durante el cual se evaluará si la deportación es procedente o si la familia puede permanecer en el país bajo protección legal.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL