Muere viceprimer ministro Ajit Pawar al estrellarse su avión privado en la India

Muere viceprimer ministro de Maharashtra, Ajit Pawar, en accidente aéreo al suroeste de la India.

El viceministro principal del estado de Maharashtra, Ajit Pawar murió el miércoles cuando su avión privado se estrelló al aterrizar en la ciudad de Baramati, al suroeste de la India.

Al citar un comunicado de la Dirección General de Aviación Civil, el diario Indian Express informó que a bordo del avión Learjet 45 viajaban otras cuatro personas, incluido personal del funcionario y dos miembros de la tripulación. Nadie sobrevivió.

Pawar se dirigía a Baramati para participar en las elecciones locales, de acuerdo con la prensa india. El Hindustan Times precisó que el avión del viceprimer ministro intentaba realizar un aterrizaje de emergencia, cuando se salió de la pista y se estrelló.

Fotografías y videos compartidos en redes sociales muestran los escombros de la aeronave esparcidos en un campo abierto. Algunas imágenes dan cuenta del avión quedó reducido a cenizas, consumido por un voraz fuego que elevó densas columnas de humo.

A través de la red social X, el primer ministro de la India, Narendra Modi, se manifestó “con profunda tristeza” por el accidente aéreo, y envío sus condolencias “a todos aquellos que perdieron a sus seres queridos”.

En otra publicación, Modi calificó como “prematura” e “impactante” la muerte de Pawar, a quien recordó como “un líder popular con una sólida base social” .

Shri Ajit Pawar Ji was a leader of the people, having a strong grassroots level connect. He was widely respected as a hardworking personality at the forefront of serving the people of Maharashtra. His understanding of administrative matters and passion for empowering the poor and… pic.twitter.com/mdgwwGzw4R — Narendra Modi (@narendramodi) January 28, 2026

