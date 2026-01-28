Mueren siete aficionados del PAOK en fuerte accidente rumbo a partido de Europa League

Al menos siete aficionados del PAOK de Salónica murieron en un accidente de tráfico en Rumanía mientras se dirigían a Francia para apoyar a su equipo en el partido ante el Olympique de Lyon, correspondiente a la Liga Europa.

El siniestro ocurrió en el distrito de Timiș, al oeste de Rumanía. De acuerdo con los primeros reportes, un minibús que transportaba a diez aficionados griegos del PAOK colisionó contra un camión luego de un intento fallido de adelantamiento.

Seis personas perdieron la vida en el lugar del accidente, mientras que una séptima falleció durante su traslado al hospital, según información difundida por la prensa local.

Además de las víctimas mortales, tres personas resultaron heridas y fueron atendidas en hospitales de la zona, donde permanecen bajo observación médica. Hasta el momento, las autoridades continúan recabando información para esclarecer con precisión las circunstancias del choque.

A través de un comunicado oficial, el PAOK de Salónica manifestó su consternación por lo ocurrido. El club señaló que sigue con “angustia y profundo dolor” las noticias provenientes de Rumanía y lamentó la pérdida de aficionados que viajaban para acompañar al equipo en una nueva jornada europea.

Como muestra de respeto ante la tragedia, el PAOK solicitó el aplazamiento de su partido de liga programado para este sábado frente al Mykonos. Asimismo, informó que el club se mantiene a disposición de las familias de las víctimas para brindar apoyo y asistencia en este momento particularmente difícil.

El encuentro ante el Olympique de Lyon, correspondiente a la octava jornada de la fase de liga de la Liga Europa, se encuentra marcado por el luto y la conmoción.

“Estamos conmocionados y seguimos con angustia y profundo dolor las trágicas noticias procedentes de Rumanía sobre la indescriptible tragedia que ha golpeado una vez más a la familia del PAOK. A la espera de información oficial sobre las circunstancias de esta inimaginable tragedia, lamentamos la inesperada pérdida de los aficionados del PAOK, que perdieron la vida camino a un nuevo partido, siguiendo a su amado equipo”, señaló el club.

Con información de Europa Press

