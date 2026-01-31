Causa controversia aparición de Elon Musk en archivos de Epstein; él ilegal relación con crímenes

La aparición del nombre de Elon Musk en los archivos desclasificados del delincuente sexual Jeffrey Epstein ha generado polémica y debate mediático, aunque el empresario ha negado rotundamente cualquier vinculación con los crímenes del fallecido magnate.

Entre los correos electrónicos revelados, Musk aparece como remitente en un mensaje dirigido a Epstein en el que pregunta: “¿En qué día o noche tendrá lugar la fiesta más salvaje en tu isla?”, en referencia a la isla privada en el Caribe donde se cometieron la mayoría de los abusos sexuales contra menores.

Musk sostiene que su interacción con Epstein fue limitada y rechaza participación en crímenes ı Foto: Redes sociales

Sin embargo, Musk ha aclarado públicamente que su correspondencia con Epstein fue mínima y que nunca asistió a ninguna fiesta en la isla ni viajó en el avión privado del empresario, conocido como ‘“Lolita Express“.

Según explicó en su red social X, declinó las invitaciones reiteradas de Epstein y está consciente de que ciertos mensajes podrían ser malinterpretados por detractores o utilizados fuera de contexto para dañar su reputación.

El empresario también enfatizó que su principal interés no es defender su nombre, sino que se haga justicia sobre los crímenes cometidos por Epstein.

“Nunca he asistido a ninguna fiesta de Epstein y muchas veces he pedido el procesamiento de quienes cometieron crímenes con Epstein”, señaló, y añadió que considera que la publicación de los archivos es positiva siempre y cuando se traduzca en investigaciones efectivas y arrestos de los responsables.

What matters is not release of some subset of the Epstein files, but rather the prosecution of those who committed heinous crimes with Epstein.



When there is at least one arrest, some justice will have been done. If not, this is all performative. Nothing but a distraction. https://t.co/N0ili1ZUbz — Elon Musk (@elonmusk) January 31, 2026

Los archivos de Epstein incluyen más de 3 millones de páginas, con correos electrónicos, fotografías y documentos que detallan sus relaciones con figuras públicas y empresarios de todo el mundo. Aunque la presencia de Musk en estos archivos ha generado un intenso debate, hasta el momento no hay evidencia de que haya participado en actividades ilegales o abusos sexuales.

La divulgación de estos documentos ha reavivado el escrutinio sobre la red de Epstein y sus contactos, provocando cuestionamientos sobre la responsabilidad de los involucrados y la necesidad de transparencia en los procesos judiciales.

