Laura Dogu, enviada de EU, llega a Venezuela para reabrir misión diplomática: ‘Estamos listos’

Laura Dogu, nombrada por Estados Unidos como encargada de Negocios para Venezuela, llegó al país sudamericano para iniciar los trabajos de reapertura de la misión diplomática después de un cierre que se extendió por siete años.

A través de una publicación en redes sociales, la Embajada de Estados Unidos en Venezuela publicó una fotografía de la llegada de Dogu al aeropuerto de Maiquetía, en el país sudamericano, con la leyenda: “Estamos listos para trabajar”.

Acabo de llegar a Venezuela. Mi equipo y yo estamos listos para trabajar. – LFD

Laura Dogu será la encargada de restablecer la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela, que fue suspendida en 2019 en medio de tensas relaciones entre ambos países, cuando el segundo era gobernado por Nicolás Maduro.

Maduro Moros fue capturado por Estados Unidos el 3 de enero, y fue puesto a disposición de las autoridades de la potencia norteamericana, acusado por varios delitos relacionados con narcotráfico.

A partir de ese momento, Estados Unidos se comprometió a apoyar una transición ordenada en Venezuela, para lo cual ha tomado control de sus instituciones económicas y ha buscado un apoyo directo de Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo de presidenta encargada tras la deposición de Maduro.

En seguimiento a estas labores, la semana pasada el Departamento de Estado de Estados Unidos informó la designación de Dogu como encargada de Negocios de la Oficina Externa de EU para asuntos de Venezuela.

La administración Trump continúa trabajando con las autoridades interinas para estabilizar Venezuela como parte del plan de tres fases que el secretario (Marco) Rubio presentó ante el Congreso y el pueblo estadounidense Vocero del Departamento de Estado de EU, en declaraciones recogidas por CNN



Antes de asumir este cargo, Dogu ejerció como Embajadora de Estados Unidos en Honduras (2022 a 2025), durante la administración de Joe Biden, así como Embajadora en Nicaragua (2015 a 2018) en un periodo que se ubicó entre la segunda presidencia de Barack Obama y la primera de Donald Trump.

