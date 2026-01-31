Tiroteo deja seis heridos durante desfile en Luisiana; reportan tres detenidos

Al menos seis personas resultaron heridas este 31 de enero durante un tiroteo durante un desfile en Luisiana, al sur de Estados Unidos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:00 horas de este sábado en inmediaciones de un juzgado en la parroquia de East Feliciana. Tres sospechosos se encuentran bajo custodia, de acuerdo con declaraciones del sheriff local, Jeff Travis, al canal de televisión WBRZ. Las autoridades buscan un vehículo presuntamente relacionado con el tiroteo.

Al menos dos personas, entre ellas un menor de edad, se encuentran en estado crítico . Se desconoce el estado del resto de las víctimas, y se presume que todas eran transeúntes. El desfile fue cancelado.

La policía estatal de Luisiana investiga el tiroteo, mientras la oficina del sheriff de la parroquia de East Feliciana mantiene las calles cercanas al juzgado cerradas.

En tanto, el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, calificó el tiroteo como “inaceptable”, y advirtió que “no permitiremos la anarquía en este Estado” . “Gracias a las fuerzas del orden que acudieron de inmediato al lugar”, escribió en su cuenta de la red social X.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr