Venezuela: anuncia Delcy amnistía para presos políticos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodrígez, anunció ayer un proyecto de ley de amnistía que apunta a la liberación masiva de dirigentes opositores, sindicalistas, periodistas, estudiantes y activistas de derechos humanos presos por motivos políticos.

La ley de amnistía era una de las principales exigencias de la oposición, respaldada por Estados Unidos. Ese pedido se acentuó particularmente después de que fuerzas estadounidenses capturaron al ahora depuesto presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en un operativo en Caracas el 3 de enero.

El Dato: La mandataria anunció la semana pasada que le pedirá a ONU Derechos Humanos verificar las listas de excarcelados con el fin de acabar con las discrepancias en las cifras.

Durante la apertura de actividades judiciales del 2026, y ante magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y líderes de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, la mandataria anunció la decisión de “impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el período político de violencia política de 1999 al presente”.

Agregó que con celeridad encargó a sus colaboradores que en “las próximas horas, instalados en urgencia, presentaron la ley ante la Asamblea Nacional” para su discusión y aprobación.

Los años a considerar en el proyecto de ley incluyen el mandato del ahora fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y el de Maduro (2013-2026), su sucesor y heredero político.

El Tip: La embajada de EU en Venezuela confirmó ayer que todos los ciudadanos estadounidenses que estaban presos en Venezuela han recobrado su libertad.

“Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país... la convivencia entre los venezolanos.

“Que no se imponga la venganza, la revancha ni el odio. Estamos dando una oportunidad para vivir en paz y tranquilidad en Venezuela. Desde la diversidad y la pluralidad que existe, podamos coexistir con respeto y por encima de todas las cosas, con respeto a la ley ya la justicia”, señaló.

Seguidamente, Rodríguez aclaró que la ley de amnistía excluirá a los condenados por homicidio, tráfico de drogas y violaciones graves a los derechos humanos.

El 8 de enero, después de la operación militar estadounidense y el traslado de Maduro para enfrentar cargos por presunto narcoterrorismo, Rodríguez ofreció la liberación de un “ número importante” de encarcelados como una señal, dijo, para consolidar la paz y la convivencia.

Sin embargo, el proceso ha enfrentado críticas de familiares y organizaciones civiles por falta de celeridad e información de las excarcelaciones, aunque Rodríguez ha declarado que su gobierno ha liberado a más de 600 reclusos.

El Foro Penal —una de las organizaciones civiles que monitorea la situación de los presos en Venezuela— indicó que hasta el miércoles 302 personas habían sido excarceladas y 711 permanecen detenidas por razones políticas.

El gobierno niega que existan “presos políticos”, y acusa a los detenidos de conspirar para desestabilizarlo.

“Una amnistía general es bienvenida siempre que sus elementos y condiciones incluyen a toda la sociedad civil, sin discriminación; que no se convertirá en un manto de impunidad y que contribuya al desmantelamiento del aparato represivo de persecución política”, declaró Alfredo Romero, presidente de Foro Penal.

Por su parte, la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, declaró en un comunicado que las acciones anunciadas no se tomaron “voluntariamente, sino en respuesta a la presión real” de Estados Unidos.

Indicó también que en Venezuela hay personas detenidas por sus actividades políticas desde hace un mes y hasta 23 años. “Evidentemente, el aparato represivo del régimen es brutal”.

Rodríguez también anunció el cierre del Centro de Procesados ​​y Penados de Caracas, conocido como El Helicoide, una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) que, según grupos activistas, suele albergar a varios de los principales opositores al gobierno.

Dijo que el espacio se convertirá en “un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas a este recinto”.

Indagan filtración de Nobel a Machado

Por Redacción

El instituto nobel informó que la entrega del Premio de la Paz a María Corina Machado se filtró de forma “ilegal” antes del anuncio oficial, por lo que iniciarán una investigación.

El organismo señaló que, durante la noche del 9 al 10 de diciembre pasado —un día antes del anuncio— se dispararon las apuestas de probabilidad a favor de la opositora venezolana en la plataforma de apuestas Polymarket.

Según el instituto, la probabilidad era del 3.75 por ciento dentro de dicha plataforma, y luego se disparó a un 73 por ciento en horas.

Para entonces, ningún especialista o medio de comunicación había publicado que Corina Machado figuraba entre las favoritas.

El portavoz del Instituto Nobel, Erik Aasheim, indicó que iniciarán una investigación interna para identificar quiénes filtraron la entrega del reconocimiento.

“Se puede afirmar con certeza que algunos actores pudieron obtener ilegalmente información sobre la decisión” del Comité”, dijo.

Reconoció que, hasta el momento, no han podido determinar cómo se obtuvo la información ni las circunstancias de la filtración. No obstante, el instituto detectó vulnerabilidades en su sistema informático, mismas que corrigieron.

“Nuestras investigaciones no permitieron establecer cómo se obtuvo la información, ni la identidad de la persona o entidad que la consiguió, ni si se trataba de un actor privado o estatal.”

El director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, declaró a la prensaque no era “absurdo” considerar que un “actor estatal” pudiera ser el responsable.