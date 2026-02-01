Costa Rica vota en elecciones presidenciales y legislativas con el oficialismo como favorito

El Tribunal Supremo de Elecciones informó que más de 67 mil costarricenses pueden votar desde el extranjero.

Costa Rica inició este domingo su jornada electoral para elegir a un nuevo presidente y a los 57 diputados de la Asamblea Legislativa, en un proceso en el que el oficialismo parte como favorito para continuar en el poder, de acuerdo con encuestas previas.

Las mesas de votación abrieron a las 6:00 horas (local) y permanecerán en operación hasta las 18:00, (ídem), en un total de 7 mil 154 juntas receptoras distribuidas en todo el país.

Cerca de 3.7 millones de ciudadanos están habilitados para votar en las elecciones presidenciales y legislativas. ı Foto: Reuters

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) informó que cerca de 3.7 millones de ciudadanos están convocados a participar en los comicios, además de más de 67 mil costarricenses que pueden votar desde el extranjero en consulados ubicados en 42 países.

TE RECOMENDAMOS: Jornada electoral en febrero Estos son los candidatos presidenciales de Costa Rica 2026

La candidata del gobernante Partido Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández, de 39 años, encabeza las preferencias electorales y busca dar continuidad al proyecto político del presidente Rodrigo Chaves, quien no puede reelegirse de forma consecutiva.

La candidata oficialista Laura Fernández votó por la mañana en Cartago y llamó a la participación ciudadana. ı Foto: Reuters

Según sondeos citados por medios nacionales y agencias internacionales, Fernández concentra entre 40 y 44 por ciento de la intención de voto entre los electores decididos, umbral que le permitiría ganar en primera vuelta y evitar un balotaje previsto para el 5 de abril.

Fernández emitió su voto por la mañana en la ciudad de Cartago y llamó a la ciudadanía a participar en lo que describió como una jornada democrática pacífica. Posteriormente, tenía previsto acudir a un acto religioso en la basílica de Los Ángeles.

Las encuestas previas colocan al oficialismo como favorito para ganar la presidencia, con posibilidad de definir la contienda en primera vuelta. ı Foto: Reuters

Por otro lado, sus principales contendientes aparecen con apoyos de un solo dígito. Álvaro Ramos, del histórico Partido Liberación Nacional, y Claudia Dobles, ex primera dama y candidata de una coalición progresista, se perfilan como las opciones con mayores posibilidades en caso de una segunda vuelta, de acuerdo con encuestas difundidas antes de la veda electoral.

Al respecto, los sondeos también reflejan que alrededor de una cuarta parte del electorado permanece indeciso, lo que mantiene abierto el escenario sobre el desenlace final.

Una persona ondea una bandera de Costa Rica, el sábado, un día antes de las elecciones. ı Foto: Reuters

La participación podría ubicarse en niveles similares a los de 2022, cuando cerca del 60 por ciento del padrón acudió a las urnas.

Además de la presidencia, el oficialismo busca ampliar su presencia en el Congreso. Fernández ha solicitado el respaldo ciudadano para obtener hasta 40 escaños legislativos, una mayoría calificada que permitiría impulsar reformas estructurales, según ha señalado en su campaña.

Los primeros resultados oficiales se esperan poco antes de las 21:00 horas, informó el TSE.

Con información de Reuters, Europa Press y AP.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am