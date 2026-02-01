Papa León XIV llama al diálogo entre Estados Unidos y Cuba para ‘evitar la violencia’

El papa León XIV expresó su “gran preocupación” por la escalada de tensiones entre Cuba y Estados Unidos, y urgió a ambas naciones a celebrar un “diálogo sincero y eficaz para evitar la violencia” y “el sufrimiento del pueblo cubano”.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el pontífice aseguró que ha recibido las noticias del aumento de tensión entre la potencia norteamericana y la isla caribeña, las cuales lamentó debido a que se trata de “países vecinos”.

Banderas de Cuba y Estados Unidos. ı Foto: Reuters.

Por lo anterior, dijo que, al igual que los obispos cubanos, se suma a un llamado al diálogo “sincero y eficaz” entre ambas naciones, el cual permita llegar a una resolución pacífica para el diferendo que enfrentan.

Me uno al mensaje de los obispos cubanos, invitando a todos los responsables a promover un diálogo sincero y eficaz, para evitar la violencia y cualquier acción que pueda aumentar el sufrimiento del quiero pueblo cubano Papa León XIV



En el mismo sentido, el Papa envió la bendición de la Virgen de la Caridad del Cobre a los cubanos, en medio de las tensiones con Estados Unidos.

He recibido con gran preocupación noticias sobre un aumento de las tensiones entre Cuba y los Estados Unidos de América, dos países vecinos. Me uno al mensaje de los obispos cubanos, invitando a todos los responsables a promover un diálogo sincero y eficaz, para evitar la… — Papa León XIV (@Pontifex_es) February 1, 2026

El mensaje del sumo pontífice ocurre en medio de intercambios de señalamientos entre Cuba y Estados Unidos. El segundo ha amagado con intervenir en la isla caribeña por motivos de seguridad, toda vez que ésta aún alberga un gobierno de tipo comunista, alineado parcialmente con China y Rusia.

Al tiempo que alimenta una retórica sobre una posible intervención en Cuba como la que llevó a cabo en Venezuela el 3 de enero, Trump ha amagado con aranceles a los países que entreguen petróleo a la isla.

En respuesta, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha asegurado que la isla se defenderá ante cualquier “medida adicional de bloqueo, amenaza o agresión militar” de Estados Unidos, las cuales consideró parte de una “agresión imperialista” por parte de la potencia norteamericana.

Díaz-Canel aseguró que Cuba está abierta al diálogo con Estados Unidos, siempre y cuando éste sea “sin presión” y “en condiciones de igualdad”.

¿Qué derecho tiene un emperador? ¿Qué derecho tiene un imperio? ¿Qué derecho tiene el Gobierno de una potencia para negarle lo que necesitan combustibles para desarrollarse a un pequeño país? Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba



