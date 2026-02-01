Pulmon artificial: Así funciona el que salvó a un paciente 48 horas en EU

Procedimiento en el que se usaron pulmones artificiales para transplante

Un grupo de cirujanos logró mantener con vida a un paciente que se encontraba en estado crítico, y todo esto fue gracias a que lo mantuvieron conectado a un pulmón artificial durante 48 horas.

Los cirujanos del Hospital Northwestern Memorial, ubicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, lograron mantener con vida a un paciente por 48 horas luego de extirparle ambos pulmones.

Este proceso se llevó a cabo para poder realizarle un transplante doble de pulmón, pues este paciente contaba con sepsis en ambos órganos vitales que derivó de una neumonía necrosante.

El paciente tenía una infección pulmonar que no pudo ser tratada con antibióticos, por lo que posteriormente esta le provocó licuefacción en ambos pulmones y se propagó al resto del cuerpo.

Durante el deterioro del estado de dicho paciente; que fue trasladado en 2023, incluso se registró un episodio en el que tuvieron que realicarle RCP debido a que su corazón se detuvo.

Procedimiento en el que se usaron pulmones artificiales para transplante ı Foto: Northwestern Medicine

¿Cómo funciona un pulmón artificial?

De acuerdo con el artículo publicado por Northwestern Medicine, los médcicos utilizan un soporte vital prolongado en aquellos pacientes que tienen síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA).

Debido a que aquellos pacientes que cuentan con riesgo de infección persistente en los pulmones que puede provocar una insuficiencia orgánica también pueden presentar gran inestabilidad para ser sometidos a un transplante, este grupo de cirujanos desarrolló un sistema pulmonar artificial.

Este sistema pulmonar artficial “fue diseñado para favorecer la circulación en ausencia de los pulmones”, por lo que también se mantiene un flujo sanguíneo equilibrado para poder favorecer a la supervivenca en casos de neumonectomía bilateral.

Este diseño contiene un flujo que compensa la pérdida de la red vascular de los pulmones y las vías duales que ayudan al drenado de sangre del cuerpo para completar el proceso y regresar sandre oxigenada al corazón.

Procedimiento en el que se usaron pulmones artificiales para transplante ı Foto: Northwestern Medicine

El sistema pulmonar también inluye soportes internos temporales para evitar que el corazón se desplace dentro de la cavidad torácica, e implantes mamarios que también ayudan a estabilizar la posición de dicho órgano.

Fue hasta que el estado de salud del paciente mejoró después de que ambos pulmones fueran extirpados que el equipo de cirujanos pudo proceder a realizar el transplante doble de pulmón.

En el artículo publicado por Northwestern Medicine se incluyen fotografías y un video que contienen parte del procedimiento, pues pretenden que dicha información pueda acelerar el desarrollo de dispositivos y protocolor estandalizados para pacientes que sean candidatos a dicho transplante.

