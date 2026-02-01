Tiroteo en habitación de hotel deja un policía muerto y otro herido en Georgia; arrestan al sospechoso

Un policía murió y otro resulto herido de gravedad durante un tiroteo al interior de una habitación de hotel en Atlanta, Georgia, al sureste de Estados Unidos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 07:30 horas de este domingo en el condado de Gwinnett, mientras el sospechoso era interrogado por dos oficiales sobre un “incidente” en un hotel de la cadena Holiday Inn, cerca del sitio turístico Stone Mountain Park.

En conferencia de prensa, el jefe de policía del condado de Gwinnett, J.D. McClure, explicó que en un momento el individuo abrió fuego en contra de los oficiales, lo que derivó en un intercambio de disparos en el que el agresor también resultó herido.

La Oficina de Investigaciones de Georgia (GBI, por su sigla en inglés) precisó más tarde que los agentes fueron enviados al hotel para atender un reporte de fraude , luego de que una persona en Carolina del Sur denunció a la policía que su tarjeta de crédito había sido utilizada en el Holiday Inn.

En un comunicado, la agencia indicó que los oficiales intentaron arrestar al sospechoso, identificado como Kevin Andrews, de 35 años; sin embargo, desenfundó un arma y disparó contra los agentes Pradeep Tamang y David M. Reed.

Aunque ambos oficiales fueron trasladados a un hospital, Tamang, de 25 años, fue declarado muerto. Era originario de Nepal y se había incorporado al departamento de policía apenas en 2025.

Al mismo tiempo, Reed fue ingresado a cirugía en estado crítico, pero se mantiene estable, según el jefe de policía. En tanto, en cuanto sea dado de alta, el sospechoso será llevado a la cárcel del condado de Gwinnett, acusado de cargos relacionados con homicidio, agresión y posesión de arma de fuego, informó la GBI.

Al respecto, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, reconoció al “valiente” oficial Pradeep Tamang, y aseguró que se mantiene en oración por la recuperación de David Reed.

“Este es el último recordatorio de los peligros que enfrentan las fuerzas del orden a diario, y estamos agradecidos por todos aquellos que se ponen en peligro para proteger a sus compatriotas georgianos”, escribió en la red social X.

La Oficina de Investigaciones de Georgia se hará cargo de las investigaciones, mientras el Departamento de Policía del condado de Gwinnett habilitó un sitio web para donaciones en solidaridad con los oficiales y sus familias.

