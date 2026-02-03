Avioneta con 2 pasajeros se estrella en Littleborough, Inglaterra | VIDEO

Servicios de emergencia acordonaron la zona rural de Littleborough tras el desplome de un avión ligero este lunes en Greater Manchester.

Un avión ligero se estrelló este lunes en una zona rural de Littleborough, en el condado de Greater Manchester, en Inglaterra, lo que provocó una amplia movilización de servicios de emergencia.

De acuerdo con reportes de agencias internacionales, la aeronave transportaba dos personas, aunque hasta el momento no se ha confirmado el estado de salud de los ocupantes.

El accidente ocurrió poco después de las 11:00 horas (local) en terrenos agrícolas cercanos a Hollingworth Lake y Blackstone Edge, una zona próxima a la autopista M62.

Lots of emergency vehicles remain at the scene in Littleborough close to where a plane has crashed. Ambulances, fire engines and police cars remain at the scene. @MENnewsdesk pic.twitter.com/FiK8LQwDGW — Miranda Pell (@MirandaPel40953) February 3, 2026

Al lugar acudieron elementos de la policía, bomberos, paramédicos y un helicóptero médico, mientras se estableció un perímetro de seguridad para facilitar las labores de auxilio e investigación.

Según información del sitio de seguimiento aéreo Flight Radar, el aparato involucrado sería un Cirrus SR20, un avión ligero de uso privado que había despegado desde Birmingham alrededor de las 10:00 horas.

Este tipo de aeronave cuenta con un sistema de paracaídas de emergencia, el cual, de acuerdo con testimonios y material gráfico difundido en redes sociales, habría sido activado antes del impacto.

MAJOR multi agency emergency response after plane calls Mayday over M62 moors before crashing



Search and Rescue Helicopter from Hull, the Yorkshire Air Ambulance, the North West Air Ambulance and National Police Air Service helicopter are scouring the Moors around Littleborough… pic.twitter.com/6e7j2wSdM9 — Yapp (@YappAppLtd) February 3, 2026

Al respecto, testigos señalaron haber observado un paracaídas amarillo enganchado en una torre de alta tensión cercana al lugar del siniestro.

Habitantes de la zona también reportaron fuertes rachas de viento al momento del incidente, aunque las autoridades no han establecido aún si las condiciones meteorológicas influyeron en el accidente.

Por otro lado, Greater Manchester Police informó que los equipos de emergencia permanecen en el sitio con el objetivo de determinar las circunstancias del accidente y evaluar posibles víctimas, al tiempo que pidió a la población evitar el área mientras continúan las diligencias.

En tanto, el Greater Manchester Fire and Rescue Service confirmó que sus unidades arribaron alrededor de las 11:30 horas y continúan brindando apoyo operativo.

A propósito del origen del vuelo, un portavoz del Aeropuerto de Birmingham confirmó que la aeronave partió desde el XLR Executive Jet Centre y señaló que la terminal aérea colabora con las autoridades competentes, sin ofrecer más detalles hasta que se esclarezcan los hechos.

Finalmente, la Air Accidents Investigation Branch (AAIB) anunció la apertura formal de una investigación y el despliegue de un equipo multidisciplinario de inspectores para analizar las causas del accidente.

Las autoridades indicaron que la información se dará a conocer conforme avancen los trabajos periciales.

Con información de Manchester Evening News.

