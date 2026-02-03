Concluye reunión entre Petro y Trump en EU y presumen foto juntos

Petro comparte dedicatoria que le escribió Trump al terminar reunión en la Casa Blanca.

La reunión entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que se celebró este martes en la Casa Blanca, concluyó con un intercambio de dedicatorias en donde el segundo expresó su “amor a Colombia”.

A través de redes sociales, el mandatario colombiano publicó fotografías de las dedicatorias que Donald Trump le escribió, en donde el republicano enfatizó que el encuentro fue “un gran honor”.

"Gustavo: Un gran Honor.

Amor a Colombia". Donald Trump. pic.twitter.com/1Tl7eIbAPr — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 3, 2026

“Gustavo: Un gran honor. Amor a Colombia”, se lee en una dedicatoria escrita sobre una fotografía de la reunión.

Mientras que, en una segunda firma, se aprecia que Trump escribió: “You are great”, lo cual se traduce al español como: “Eres genial”. Sin embargo, Petro manifestó sus dudas sobre la legibilidad del texto.

¿Qué me quiso decir Trump en esta dedicatoria?

No entiendo mucho el inglés pic.twitter.com/biNGKcVBu2 — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 3, 2026

Las dedicatorias publicadas por Petro en redes sociales sugieren que el encuentro se desarrolló en un ambiente más favorable para el diálogo, después de meses de tensiones entre ambos mandatarios.

En este clima de colaboración renovada fue que llegó Gustavo Petro a la reunión con Donald Trump, después de que, días antes del encuentro, anunciara la reanudación de los vuelos de deportación de migrantes desde Estados Unidos, así como la extradición de un presunto narcotraficante a la nación norteamericana.

Antes de la reunión, Petro aseguró que el objetivo era “seguir fortaleciendo la relación entre dos naciones que comparten un mismo objetivo: la lucha contra el narcotráfico, desde un enfoque que priorice la vida y la paz en nuestros territorios”.

No obstante, el acercamiento entre Petro y Trump sigue a meses de retórica de confrontación entre ambos países.

El estadounidense ha acusado a Petro de ser laxo con el tráfico de drogas desde Sudamérica, mismo señalamiento que hizo contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro.

Hoy inicio mi agenda en Washington como Jefe de Estado, dispuesto a seguir fortaleciendo la relación entre dos naciones que comparten un mismo objetivo: la lucha contra el narcotráfico, desde un enfoque que priorice la vida y la paz en nuestros territorios.



Me acompaña mi… pic.twitter.com/2r9j4Omo8P — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 3, 2026

Incluso, Trump ha declarado a la prensa que planea intervenir en tierra contra los cárteles del narcotráfico, y ha asegurado que esta acción podría ser “en cualquier lugar”, incluido Colombia o México.

En respuesta, Petro ha llamado a Estados Unidos a respetar las soberanías nacionales, y ha exhortado a Trump a liberar a Nicolás Maduro, capturado el 3 de enero en una operación en Caracas.

