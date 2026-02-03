Gustavo Petro llega a la Casa Blanca para reunirse con Trump: ‘buscamos fortalecer relación’

El presidente de Colombia, Gustavo Petro (izq.), y el de Estados Unidos, Donald Trump (der.).

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó a la Casa Blanca para reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en un encuentro en el que, según el líder sudamericano, buscará “seguir fortaleciendo la relación” entre las dos naciones.

Medios internacionales reportaron que Petro llegó a la Casa Blanca alrededor de las 10:00 horas (horario de México) acompañado de su comitiva, conformada por unas 10 personas.

De acuerdo con el medio El Universal de Colombia, el presidente Donald Trump no salió a la puerta de la Casa Blanca para recibir a su homólogo sudamericano, como ha hecho con otros líderes internacionales.

Sin embargo, Trump y Petro, así como sus respectivos acompañantes, iniciaron inmediatamente su diálogo al interior de la residencia presidencial, según fotografías compartidas por medios colombianos.

Horas antes, Gustavo Petro se refirió a la reunión de este martes, y dijo que el objetivo principal de su encuentro con Trump es “seguir fortaleciendo la relación entre dos naciones que comparten un mismo objetivo”.

El mismo, aclaró, es “la lucha contra el narcotráfico desde un enfoque que priorice la vida y la paz en nuestros territorios”.

La reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump se produce en un contexto de tensiones recientes en la relación bilateral, particularmente en materia de seguridad y combate al narcotráfico.

El encuentro ocurre semanas después de que Trump lanzara acusaciones públicas contra el mandatario colombiano, a quien señaló por permitir el aumento del flujo de cocaína hacia Estados Unidos.

Al respecto, funcionarios de la administración estadounidense señalaron que la agenda del diálogo se concentrará en la cooperación regional en seguridad y en los esfuerzos conjuntos contra el tráfico de drogas.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro ı Foto: Reuters

Un día antes del encuentro, Trump afirmó que Petro mostró una mayor disposición para colaborar con su gobierno en este tema, luego de haber expresado críticas a operaciones estadounidenses en la región.

No obstante, la relación entre ambos líderes ha estado marcada por declaraciones confrontativas. En días recientes, Petro calificó a Trump como “cómplice de genocidio” por la situación en Gaza y cuestionó la operación de Estados Unidos para capturar al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Por su parte, el mandatario estadounidense ha emitido señalamientos personales contra Petro y su gobierno, a quienes ha vinculado con el narcotráfico regional.

De esta forma, la visita se da tras una serie de gestos diplomáticos y operativos por parte de Colombia, entre ellos la reanudación de deportaciones y la extradición de un presunto narcotraficante a Estados Unidos.

Tras el encuentro bilateral, se prevé que el presidente colombiano ofrezca una conferencia de prensa en la embajada de su país en Washington.

Con información de AP.

