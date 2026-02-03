Intercambio, aún no diálogo, EU-Cuba; acuerdo, “bastante cerca”: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que su administración mantiene negociaciones activas con el Gobierno cubano para poner fin al embargo petrolero que asfixia a la isla y permitir que los cubanos residentes en territorio estadounidense puedan volver a visitar a sus familiares. Desde el Despacho Oval, el magnate sostuvo que las conversaciones se encuentran en una fase avanzada y expresó confianza en que puedan traducirse en un acuerdo concreto.

“Muchos (cubanos) quisieran al menos visitar a sus familiares, y creo que estamos cerca de lograrlo. El caso es que estamos negociando con los líderes cubanos en este momento”, declaró el republicano ante medios de comunicación, al subrayar que su interés principal es atender la situación de los cubanoamericanos que, según dijo, llevan décadas sin regresar a su país de origen.

El Dato: La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que en ninguna de las conversaciones con Trump, se ha abordado el tema del envío de petróleo mexicano a Cuba.

El mandatario estadounidense volvió a describir el complejo escenario económico que enfrenta Cuba, agravado por la interrupción del suministro energético desde Venezuela y por la reciente orden ejecutiva firmada por su administración. Dicho decreto prevé la imposición de aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a la isla, bajo el argumento de que La Habana representa una amenaza para la seguridad nacional estadounidense. “Es una nación fallida, no reciben dinero de Venezuela ni de ningún otro lugar. Es una nación en bancarrota”, afirmó.

Trump ya había adelantado durante el fin de semana que la escasez de combustible forzaría a las autoridades cubanas a buscar un entendimiento con Washington. El mandatario insistió en que, sin el respaldo energético venezolano, la isla enfrenta un escenario crítico que limita su capacidad de maniobra tanto en el plano económico como social.

110 mil barriles de petróleo diarios necesita la isla

SHEINBAUM BAJO PRESIÓN. Donald Trump aseguró que México dejará de enviar petróleo a Cuba, una afirmación que se produce mientras el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que mantendrá envíos de ayuda material por razones humanitarias y que busca, por la vía diplomática, retomar el suministro de carburante.

“México dejará de enviarles petróleo”, dijo el magnate desde la Oficina Oval, sin explicar los motivos de su afirmación. El señalamiento adquiere relevancia debido a que México es actualmente el principal proveedor de crudo de Cuba, un país que depende en gran medida de la importación de combustibles refinados para sostener su generación eléctrica, el transporte y la aviación.

La presión de Washington ha generado inquietud en el gobierno mexicano ante la posibilidad de represalias comerciales. De acuerdo con reportes de Reuters, las autoridades revisan su política energética hacia la isla mientras evalúan el impacto que podrían tener las medidas anunciadas por la Casa Blanca.

40 mil barriles provienen de su producción nacional de crudo

La orden ejecutiva firmada por el presidente republicano busca, en la práctica, una asfixia energética total de Cuba, en un momento en que la isla padece apagones masivos y una profunda crisis económica. Desde la captura del líder venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, el flujo de petróleo hacia La Habana prácticamente se detuvo, dejando a México como uno de los pocos salvavidas energéticos disponibles.

Donald Trump ha vinculado esta estrategia con su base electoral en Florida, al señalar que su administración busca mejorar el trato a los cubanoamericanos. “Mucha gente que vive en nuestro país es tratada muy mal por Cuba”, dijo el domingo, al asegurar que desea que puedan regresar a ver a sus familias “después de muchas, muchas décadas”.

El Tip: Donald Trump dijo el fin de semana que las autoridades cubanas se verían forzadas a buscar un acuerdo con Washington por la falta de petróleo.

RESPUESTA CUBANA. Desde la isla, las autoridades confirmaron que existen intercambios con Estados Unidos, aunque aclararon que aún no se ha establecido un diálogo formal. Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores, explicó que Washington es consciente de la disposición cubana para entablar conversaciones serias. “Hemos tenido intercambio de mensajes, tenemos embajadas, hemos tenido comunicaciones, pero no podemos decir que hemos tenido una mesa de diálogo”, señaló en declaraciones a Reuters.

Las palabras del funcionario representan la primera señal pública desde La Habana de que ambas partes mantienen contactos, luego de que en enero se intensificaran las tensiones tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. El gobierno cubano ha rechazado de forma reiterada las acusaciones estadounidenses que lo califican como una amenaza para la seguridad nacional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que llamó al diálogo y defendió una relación basada en el respeto mutuo. “Los pueblos cubano y estadounidense se benefician de un compromiso constructivo, una cooperación legal y una coexistencia pacífica”, indicó la Cancillería, al tiempo que reafirmó la voluntad de mantener un diálogo “respetuoso y recíproco” orientado a resultados concretos.

En el documento, Cuba negó albergar bases militares o de inteligencia extranjeras y aseguró que mantiene una política de tolerancia cero hacia el terrorismo y el financiamiento ilícito. Además, propuso reactivar y ampliar la cooperación bilateral en áreas como la lucha contra el narcotráfico, el lavado de dinero, la ciberseguridad y la trata de personas.

Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, sostuvo una conversación con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, en la que expresó el respaldo de Moscú a La Habana en medio del endurecimiento de las sanciones.

Lavrov calificó como “inaceptable” la presión económica y política ejercida por Estados Unidos durante décadas y advirtió que la interrupción del suministro energético “amenaza con empeorar gravemente la situación económica y humanitaria del país”. Según un comunicado oficial, Rusia reafirmó su disposición a seguir brindando a Cuba “el apoyo político y material necesario”.