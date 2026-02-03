Por presunta complicidad en delitos

Policía de Francia registra oficinas de la red social X

Presentaron una solicitud para realizar ‘entrevistas voluntarias’ con Elon Musk y la ex directora general Linda Yaccarino; la investigación fue abierta en enero del año pasado por la unidad de ciberdelitos de la fiscalía

Las oficinas de la red social X fueron intervenidas por la policía francesa.
Las oficinas de la red social X fueron intervenidas por la policía francesa. Foto: AP
Por:
Mariel Caballero
·
Associated Press

Las autoridades de Francia registraron las oficinas de la plataforma de redes sociales X de Elon Musk, esto como parte de una investigación preliminar sobre una serie de presuntos delitos, incluida la difusión de pornografía infantil y deepfakes, según indicó la fiscalía de París.

De acuerdo con el comunicado, la investigación fue abierta en enero del año pasado por la unidad de ciberdelitos de la fiscalía. Se está investigando la presunta “complicidad” en la detención y difusión de imágenes pornográficas de menores, imágenes manipuladas con contenido sexual explícito, negación de crímenes contra la humanidad y manipulación de un sistema automatizado de procesamiento de datos como parte de un grupo organizado, entre otros delitos.

Además, los fiscales presentaron una solicitud para realizar “entrevistas voluntarias” con Elon Musk y la ex directora general Linda Yaccarino, programadas para el 20 de abril. También se ha citado a empleados de la plataforma X esa misma semana de abril para declarar como testigos, según el comunicado.

TE RECOMENDAMOS:
Casa Blanca conmemora "victoria histórica" de EU sobre México; sigue inspirando defensa de frontera sur, asegura.
Remarca Doctrina Monroe

EU conmemora ‘victoria triunfante’ sobre México en 1848: ‘No hemos dejado de defender frontera sur’

Elon Musk
Elon Musk Foto›Reuters

En un mensaje publicado en X, la fiscalía de París confirmó los registros en curso y anunció que dejaría la plataforma, al tiempo que instaba a sus seguidores a unirse a otras redes sociales.

“En esta etapa, la conducción de la investigación se basa en un enfoque constructivo, con el objetivo de garantizar finalmente que la plataforma X cumpla con la ley francesa, ya que opera en el territorio nacional”, manifestaron los fiscales en un comunicado.

La agencia policial de la Unión Europea, Europol, “apoya a las autoridades francesas en esto”, dijo el portavoz Jan Op Gen Oorth, a la agencia de noticias The Associated Press, sin dar más detalles.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Servicios de emergencia acordonaron la zona rural de Littleborough tras el desplome de un avión ligero este lunes en Greater Manchester.
Aún se desconoce si hubo heridos

Avioneta con 2 pasajeros se estrella en Littleborough, Inglaterra | VIDEO