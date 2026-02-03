Policía de Francia registra oficinas de la red social X

Las oficinas de la red social X fueron intervenidas por la policía francesa.

Las autoridades de Francia registraron las oficinas de la plataforma de redes sociales X de Elon Musk, esto como parte de una investigación preliminar sobre una serie de presuntos delitos, incluida la difusión de pornografía infantil y deepfakes, según indicó la fiscalía de París.

De acuerdo con el comunicado, la investigación fue abierta en enero del año pasado por la unidad de ciberdelitos de la fiscalía. Se está investigando la presunta “complicidad” en la detención y difusión de imágenes pornográficas de menores, imágenes manipuladas con contenido sexual explícito, negación de crímenes contra la humanidad y manipulación de un sistema automatizado de procesamiento de datos como parte de un grupo organizado, entre otros delitos.

Además, los fiscales presentaron una solicitud para realizar “entrevistas voluntarias” con Elon Musk y la ex directora general Linda Yaccarino, programadas para el 20 de abril. También se ha citado a empleados de la plataforma X esa misma semana de abril para declarar como testigos, según el comunicado.

En un mensaje publicado en X, la fiscalía de París confirmó los registros en curso y anunció que dejaría la plataforma, al tiempo que instaba a sus seguidores a unirse a otras redes sociales.

“En esta etapa, la conducción de la investigación se basa en un enfoque constructivo, con el objetivo de garantizar finalmente que la plataforma X cumpla con la ley francesa, ya que opera en el territorio nacional”, manifestaron los fiscales en un comunicado.

La agencia policial de la Unión Europea, Europol, “apoya a las autoridades francesas en esto”, dijo el portavoz Jan Op Gen Oorth, a la agencia de noticias The Associated Press, sin dar más detalles.

