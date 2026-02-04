Gabriela Rico Jiménez: VIDEO VIRAL completo y explicado

Un video muy peculiar ha resurgido en redes sociales luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera públicos los archivos relacionados con los delitos sexuales cometidos en contra de menores de edad por Jeffrey Epstein.

En 2009 un video comenzó a hacerse popular entre los medios nacionales y en redes sociales, pues en este se puede observar a una mujer bastante alterada gritando afuera de un hotel ubicado en Monterrey.

Pese a que los usuarios de redes sociales señalaron que el video donde aparece Gabriela Rico Jiménez acusando a las élites de canibalismo podría estar relacionado con la información que se dio a conocer sobre el caso Epstein, hasta el momento no se ha comprobado relación entre estos.

🚨Epstein HORROR‼️ eyewitness said Israeli agent Epstein had politicians rape, kill then eat children.



This corroborates the account of 21-year-old Gabriela Rico Jimenez . pic.twitter.com/ENXIXGSGgq — Syrian Girl (@Partisangirl) January 31, 2026

Video completo de Gabriela Rico Jiménez

Alrededor de las 06:07 horas de un lunes del 2009, durante el noticiero Ciudad de Noche se presentó una noticia sobre Gabriela Rico Jiménez, quien había sido detenida y puesta en libertad “de manera inexplicable.”

Gabriela Rico Jiménez aparece a las afueras de un hotel ubicado en el centro de Monterrey sobre avenida Ocampo, entre Cuauhtémoc y Pino Suárez, cuando; de acuerdo con el reportero, el personal del hotel le impidió el acceso al lobby.

Asimismo, durante el inicio de la noticia se señala que Gabriela Rico Jiménez podría padecer de algún tipo de transtorno mental, lo que la llevó a agredir física y verbalmente al persona del hotel, mismo que solicitó a la Policía de Monterrey acudir al lugar.

Durante el tiempo que permaneció fuera del hotel, Rico Jiménez aparece gritando en un tono bastante desesperado que incluso resulta impactante, mientras dice que quería su libertad, y que Monterrey a liberó con mucho trabajo.

Video de Gabriela Rico Jimenez ı Foto: Captura de pantalla

“Duró un año y cuatro meses, y la última vez me dijo… Todo esto empezó a mediados del 2001, ya casi no recuerdo. Eran jóvenes poderosas, vino por gente y los han matado” señala Gabriela entre lágrimas y un tono de voz elevado pero tranquilo.

Cuando las autoridades arriban al lugar y se acercan a Gabriela; quien entonces tenía 21 años de edad, esta les dice que la dejen en paz y les pregunta “¿por qué me llevaron al ministerio público? Y allí dijeron que no sabían nada”

Asimismo, señala que fue llevada al Hospital General, y comienza a gritarle a los oficiales frases como “tú donde estás están locos, mataron a mucha gente. Muera esa clase de humanos.”

Video viral de Gabriela Rico Jiménez ı Foto: Captura de pantalla

Posterior a estos momentos es donde inicia el clip viral en redes sociales, en el que aparece Gabriela Rico Jiménez gritando “¡Comieron humanos, asquerosidad, comieron humanos. Yo no estaba enterada de nada, que habían, o sea de los asesinatos sí, pero que habían comido humanos, humanos! Huelen a carne humana.”

Luego de unos minutos, las autoridades se acercan a Gabriela para poder retirarla del lugar; y ante dicha acción Rico Jiménez opone resistencia y señala que no se la llevarán hasta que “esto no se aclare.”

Video viral de Gabriela Rico Jiménez ı Foto: Captura de pantalla

En el mismo sentido, Gabriela señala que “ustedes me tuvieron ahí, fueron a sacar una copia para que me internaran”, y mientras la oficial intenta detenerla la jóven trata de morderle la muñeca para que no pudiera detenerla.

