Tormenta Leonardo en España y Portugal deja un muerto y miles de evacuados

Inundaciones en la localidad de San Martín del Tesorillo, el sur de Andalucía, España.

Un hombre murió en medio de la crecida de las aguas en Portugal y las autoridades en España siguen buscando a una menor de edad que fue arrastrada por un río desbordado, en medio de más lluvias intensas y fuertes vientos de la tormenta Leonardo en la Península Ibérica.

En la región de Andalucía, en el sur de España, cerca de 4.000 personas evacuaron sus hogares debido a la tormenta en curso, y decenas de carreteras permanecieron cerradas a causa de inundaciones y deslizamientos de tierra.

La agencia meteorológica de España levantó el nivel de alerta más alto en el sur del país, pero añadió que se esperaba otro sistema de tormentas durante el fin de semana. Leonardo es la más reciente de una serie de tormentas que han azotado a España y Portugal en las últimas semanas.

Crecida del Tormes y otras huellas que está dejando Leonardo en Salamanca https://t.co/vNy5eYruWH pic.twitter.com/idZbPiXRvf — Álex López (@AlexLorrys) February 5, 2026

La ciudad de Alcácer do Sal, en el sur de Portugal, a unos 90 kilómetros de Lisboa, estaba lidiando con el aumento de las aguas del río Sado, con áreas del centro inundadas y niveles de agua que alcanzaban los dos metros de altura en algunos lugares.

Aún se prevé que fuertes lluvias azoten varias regiones de Portugal en los próximos días. Una tormenta anterior a finales de enero dejó un rastro de destrucción en el país y mató a varias personas, de acuerdo con información que compartieron las autoridades del país.

“Nunca había visto nada igual. Es surrealista”, dijo la residente María Cadacha a la agencia de noticias Reuters. “Hay mucha gente aquí, gente muy buena, muchos comerciantes, casas con daños. No me gustaría estar en su lugar”.

🚩Estas son algunas de las imágenes de las inundaciones que está dejando la #BorrascaLeonardo en #Córdoba pic.twitter.com/3w1w9fVJ55 — Policía Nacional (@policia) February 5, 2026

Con información de Reuters

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT