Imputan en Ohio a hombre por amenazar de muerte al vicepresidente JD Vance

Un gran jurado federal en Estados Unidos imputó a un hombre de 33 años por presuntamente amenazar de muerte al vicepresidente JD Vance durante una visita oficial al estado de Ohio en enero pasado, informó el Departamento de Justicia (DOJ).

De acuerdo con la acusación, Shannon Mathre, residente de Toledo, enfrenta cargos por amenazar con quitar la vida y causar daño físico al vicepresidente de Estados Unidos, un delito federal que conlleva penas de prisión.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, el 24 de octubre. ı Foto: Reuters

Según documentos judiciales, el acusado habría manifestado su intención de localizar la agenda de Vance y atacarlo con un arma de fuego tipo M14, mientras el funcionario se encontraba en el noroeste de Ohio.

El DOJ señaló que Mathre fue detenido el viernes por agentes del Servicio Secreto y compareció ese mismo día ante un juez federal en el Distrito Norte de Ohio. El imputado permanece bajo custodia y tiene programada una audiencia de detención para el próximo 11 de febrero.

JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos. ı Foto: Reuters

Durante la investigación relacionada con la presunta amenaza, las autoridades federales localizaron en posesión del acusado archivos digitales con material de abuso sexual infantil.

Por ello, Mathre también fue imputado por cargos relacionados con la recepción y posesión de este tipo de contenidos, considerados un delito independiente bajo la legislación federal.

En un comunicado, la fiscal general Pam Bondi afirmó que el Departamento de Justicia está llevando el caso con rigor. Señaló que las amenazas realizadas a través de medios digitales no eximen de responsabilidad penal y subrayó que las autoridades federales actuarán ante este tipo de conductas.

🔴 Detienen en Ohio a un hombre acusado de amenazar de muerte al vicepresidente de EE.UU., JD Vance. El Servicio Secreto confirmó que el sospechoso habría lanzado la amenaza durante la visita del funcionario al estado en enero.

pic.twitter.com/4oqIEG9KZv — Azucena Uresti (@azucenau) February 7, 2026

Por su parte, el fiscal general adjunto Todd Blanche indicó que, además de la gravedad que implica una amenaza directa contra un alto funcionario del gobierno, el hallazgo de material ilícito agravó la situación legal del detenido.

En caso de ser declarado culpable por el cargo de amenaza contra el vicepresidente, Mathre podría enfrentar una pena máxima de hasta cinco años de prisión y una multa de hasta 250 mil dólares. En tanto, si es condenado por el delito relacionado con material de abuso sexual infantil, la sentencia podría alcanzar hasta 20 años de cárcel, además de una sanción económica similar.

En el contexto de seguridad, el Departamento de Justicia recordó que este caso ocurre semanas después de otro incidente en Ohio, cuando un hombre fue arrestado tras intentar ingresar a la residencia de JD Vance, mientras el vicepresidente y su familia no se encontraban en el lugar, según reportes de agencias internacionales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am