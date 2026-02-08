¿Qué le pasó a Madeleine McCann? Este es su caso completo

Recientemente el nombre de Madeleine McCann surgió de nueva cuenta, pero esta vez en redes sociales es señalada una presunta relación entre su caso y los archivos descasificados de Jeffrey Epstein.

El caso de Madeleine McCann fue bastante mediático en 2007 y años posteriores, y en los últimos días resurgió de nueva cuenta debido a los archivos del caso Epstein que fueron publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Hasta el momento las autoridades no han confirmado que los delitos sexuales contra menores de edad cometidos por Jeffrey Epstein y su socia, Ghislaine Maxwell, estén relacionados con Madeleine McCann.

TE RECOMENDAMOS: Caso Epstein Archivos de Jeffrey Epstein relacionarían desaparición de Madeleine McCann

Esta foto sin fecha, publicada por el DOJ, muestra a Epstein y Maxwell. ı Foto: Especial

¿Qué le pasó a Madeleine McCann?

Madeleine Beth McCann nació el 12 de mayo del 2003 en Laicester, Inglaterra, y desapareció en 2007, cuando se encontraba de vacaciones con sus padres y hermanos en Praia da Luz, Portugal.

Madeleine McCann se encontraba de vacaciones con sus padres y un grupo de amigos de estos dentro del complejo turístico vacacional Ocean Club ubicado en Praia da Luz, mismo que era muy visitado por personas inglesas.

El 3 de mayo del 2007 era el último día de vacaciones de Madeleine McCann y su familia, pero durante esa mañana la pequeña de casi cuatro años de edad preguntó a sus padres por qué no habían ido al cuarto donde estaba la noche anterior si ella y su hermano estaban llorando.

Padres de Madeleine McCan ı Foto: Especial

Luego de pasar una tarde de juegos en el Kids Club del complejo vacacional, todos los niños fueron a dormir alrededor de las 19:00 horas de aquel 3 de mayo para que el grupo de adultos pudieran ir a cenar, tal como habían hecho durante todas las vacaciones.

Estos se encontraban cenando en una mesa qe habían reservado especíificamente para poder observar la habitación en donde descansaban los menores de edad, e incluso cada cierto tiempo acudían a la habitación para comprobar que todo seguía normal, incluyendo la última visita a las 21:00 horas.

Madeleine McCan ı Foto: Especial

Aproximadamente alrededos de las 22:00 horas la madre de Madeleine McCann entró al lugar en donde se estaban quedando y pudo percatarse de que la puerta de la habitación donde se encontraban sus hijos estaba abierta, al igual que la ventana.

Al darse cuenta de que Madeleine McCann no estaba dentro de la habitación, Kate regresó al restaurante para dar aviso de la desaparición de Madeleine para que llamaran a la Policía Jurídica de Portugal, quienes arribaron a las 01:00 horas aproximadamente.

De acuerdo con la información que se conoce, se cerraron las fronteras con España luego de haber dado aviso a la Interpol, y también se señala que las declaraciones y testimonios de los acompañantes de los McCann eran contradictorias entre sí.

Característica ocular de Madeleine McCan ı Foto: Especial

La policía británica se involucró en el caso en julio del 2007 con perros rastreadores, y una de estos detectó olor de sangre en el automóvil que rentaron los McCann durante sus vacaciones, así como en el peluche de Madeleine.

En septiembre los padres de Madeleine fueron declarados como sospechosos en la investigación de la desaparición, pero estos cargos fueron retirados por la Policía Jurídica de Portugal por las tensiones diplomáticas que este caso había dejado.

En 2011 se realizó una nueva investigación sobre la desaparición de Madeleine, en la que se generaron imágenes sobre la posible apariencia que tendría la menor.

Madeleine McCan y sus padres ı Foto: Especial

Durante la investigación, hasta el 2015 se reunieron aproximadamente 8 mil posibles avistamientos de Madeleine McCann, así como miles de declaraciones en las que se incluyen al menos 650 delincuentes sexuales y 60 personas de interés en el caso; sin embargo, esta investigación no llegó a una conclusión.