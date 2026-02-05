¿Jeffrey Epstein está vivo? Estas son las FOTOS que levantan dudas

El caso de Jeffrey Epstein sigue causando polémica por que continúan saliendo datos de los documentos liberados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En esta ocasión, los usuarios mencionan que hay varios indicios que señalarían que Epstein estaría vivo y que él no murió por suicidio en 2019 en su celda, mientras estaba encarcelado.

Tras la revelación de los nuevos archivos del caso Epstein, salieron a la luz nuevas fotos con las que los usuarios aseguran que el sujeto estaría vivo.

Las FOTOS que probarían que Epstein estaría vivo

Una de las fotos que más está causando polémica es una que supuestamente se tomó en la isla de Epstein días después de que él falleciera. Se trata de un foto sacada de un video, es una toma aérea en la que se puede ven ver unos autos estacionados en la isla, pero dentro de uno de los vehículos se observa una persona. que lleva playera azul.

Cuando los usuarios le hicieron zoom a la imagen aseguraron que la persona que está en esa fotografía es el mismo Epstein.

De los Gringos LO CREO TODO

SOLO EXISTEN 2 POSIBILIDADES!



EPSTEIN ESTÁ VIVO y Fingieron su muerte



O lo Asesinaron para silenciarlo y evitar que fuera testigo de la Fiscalía!



El tema que hoy día genera muchísima sospecha, especialmente con todas las irregularidades que… pic.twitter.com/j9ukIlEwKw — DONKAN (@DONKAN_ONCA) February 3, 2026

Aunque los usuarios afirman que ese video se tomó días después de la muerte de Epstein, podría existir una confusión porque fueron varios los videos, fotos y mails que desclasificó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Asimismo, otras imágenes que se difundieron del supuesto cuerpo de Epstein, luego de que se quitó la vida.

Los usuarios señalan que en las imágenes se puede ver la nariz muy diferente a la que tenía Epstein en vida, por lo que afirman que no habría muerto, sino que solo fingió para poder evadir la justicia y pasar el resto de sus años en la cárcel por el delito de tráfico sexual.

Epstein tenía una gran red que involucraba a menores de edad que se fue destapando poco a poco y actualmente, el caso sigue dando de qué hablar, porque además en los documentos liberados aparecen nombres de figuras conocidas internacionalmente.