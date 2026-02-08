Trump critica el show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026: ‘una afrenta a la grandeza de Estados Unidos’

Tras la presentación de Bad Bunny en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LX, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump criticó la actuación del artista puertorriqueño, a la que calificó como “absolutamente terrible” .

En su plataforma Truth Social, el republicano se manifestó indignado por lo que, según él, es una “afrenta a la grandeza de Estados Unidos”, luego de que decenas de banderas latinoamericanas y la estadounidense desfilaron en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, que Bad Bunny cerró con el mensaje “Together, we are America” (Juntos, somos las Américas).

“ ¡El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia! ”, opinó Trump. “No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia”, añadió, pese a que Bad Bunny es ciudadano estadounidense .

Bad Bunny sends a message at the Super Bowl:



"God Bless America"



"The only thing more powerful than hate is love" pic.twitter.com/mJSsAZctE7 — Headquarters (@HQNewsNow) February 9, 2026

Bad Bunny, ganador de Grammy, interpretó una serie de canciones en español, y durante el espectáculo del medio tiempo lo acompañaron Lady Gaga y Ricky Martin.

Sin embargo, Trump arremetió contra el “Conejo Malo” al asegurar que “nadie entiende ni una palabra de lo que dice” ; además, cuestionó las coreografías y calificó el baile conocido como perreo, o twerking, especialmente presente durante el tema Yo perreo sola, como “repugnante, especialmente para los niños pequeños”.

“Este ‘espectáculo’ es una bofetada a nuestro país”, reprochó el mandatario conservador. “No hay nada inspirador en este desastre de espectáculo de medio tiempo; recibirá excelentes críticas de los medios de comunicación falsos, porque no tienen ni idea de lo que está sucediendo en el mundo real”, aseveró.

Ante la elección de Bad Bunny como el artista del medio tiempo, la organización conservadora Turning Point USA realizó un evento alternativo al que llamó “The All American Halftime Show”, con presentaciones de Kid Rock, Brantley Gilbert, Lee Brice, and Gabby Barrett.

