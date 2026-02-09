¿Quién es Liam Ramos y por qué se volvió tendencia? Esto sabemos

En redes sociales se volvió tendencia el nombre Liam Ramos, pues este domingo el cantante puertorriqueño Bad Bunny incluyó a un niño durante su presentación del medio tiempo en el Super Bowl LX.

Durante su presentación en el Super Bowl 2026 Bad Bunny contó con diversas escenografías con las que interactuó para contar historias breves, y en una de estas se encontraba un niño.

En este momento de la presentación se puede observar a un niño sentado en un sillón acompañado de sus padres viendo el discurso de agradecimiento de Bad Bunny al recibir un premio Grammy, y posteriormente el cantante aparece para entregarle el premio a este niño.

Bad Bunny entrega Grammy a un niño durante el medio tiempo del Super Bowl ı Foto: Captura de pantalla

¿Quién es Liam Ramos?

Rápidamente en redes sociales comenzaron a publicar imágenes de este emotivo momento, e incluso muchos usuarios aseguraban que el niño a quien Bad Bunny le habría entregado el premio era Liam Ramos.

Liam Ramos es un niño de cinco años de edad que fue detenido en Estados Unidos junto a su padre, Adrián Conejo, por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).

Liam y su padre son originarios de Ecuador, y esta detención ocurrió en Minneapolis, Minnesota, cuando regresaba de la escuela con su padre, y de acuerdo con algunas versiones, los agentes del ICE incluso pidieron a Liam que tocara la puerta de su hogar para verificar si había más personas adentro.

Liam Ramos siendo detenido por agentes del ICE ı Foto: Captura de pantalla

En redes sociales circula un video en el que aparece el menor de edad cargando su mochila escolar y es acompañado por agentes del ICE, y esta acción fue fuertemente criticada por los internautas.

La superintendente del Distrito Escolar Público de Columbia Heights, Zena Stenvik señaló que el pequeño fue utilizado de manera indirecta como un señuelo “¿Por qué detener a un niño de cinco años? No puede ser considerado un criminal violento.”

Minnesota school officials say that this boy, five-year-old Liam Ramos, was used as bait to apprehend his family and ship them to a detention facility in Texas



no matter how bad you think ICE is, they're worse https://t.co/UODC4rJZ77 pic.twitter.com/WiQQgxQ6A2 — Cameron 🇺🇸 🗽🦅 (@CameronCorduroy) January 22, 2026

Pese a que muchos usuarios en redes sociales apuntaron que probablemente Liam Ramos era el niño al que le había entregado el premio el cantante puertorriqueño durante el show de medio tiempo, posteriormente se desminitió esta versión.

Tanto Liam como su padre fueron liberados luego de que un juez de Minneapolis emitiera esta orden, y este sábado el padre de Liam Ramos ofreció una entrevista a CNN en español, en la que apuntó que sus familiares y ellos se encuentran escondidos.

Five-year-old Liam Conejo Ramos and his family entered the United States legally, seeking asylum. ICE snatched him from his driveway to use him as bait to arrest his father, who has no criminal record.



Now, Liam is sick and depressed in a detention facility over 1,300 miles from… pic.twitter.com/9wrZmf0UJN — Congresswoman Jennifer McClellan (@RepMcClellan) January 29, 2026

El pequeño que apareció durante el medio tiempo es una representación de Benito Antonio Martínez Ocasio de pequeño, pues el cantante conocido como Bad Bunny soñaba desde pequeño con dedicarse al entretenimiento y ser famoso.

De acuerdo con la información que se conoce, el niño que apareció en el show de medio tiempo de este domingo es un modelo y actor infantil de cinco años de edad llamado Lincoln Fox.

