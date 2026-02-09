Surge protesta migrante durante Super Bowl LX

Activistas proinmigrantes realizaron ayer una protesta simbólica en los alrededores del Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, durante la disputa del Super Bowl LX. El grupo denominado Contra-ICE repartió toallas con el lema “Fuera ICE” a los aficionados que acudieron al estado.

De acuerdo con imágenes difundidas por el medio The Athletic, las toallas mostraban además la ilustración de un conejo pateando un balón de fútbol americano dentro de un bloque de hielo, en alusión directa al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El material incluyó un código QR mediante el cual se invitó a los espectadores a mostrar las toallas hacia el campo cada vez que los árbitros marcaran una penalización.

Asimismo, el presidente de EU, Donald Trump, expresó su rechazo al show de Bad Bunny, en el medio tiempo, y criticó que cantara en español. “No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de EU y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia”. “Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo”. escribió en Truth Social.