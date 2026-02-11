Ríspida comparecencia de funcionarios de migración en Capitolio

RODNEY SCOTT, Comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP); Joseph Edlow, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS); y Todd Lyons, Alto Funcionario en Funciones del Director del ICE, ayer.

Ayer, la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a colocarse en el centro del debate nacional luego de una audiencia en el Congreso marcada por confrontaciones directas, acusaciones de abuso de poder y una férrea defensa de las agencias encargadas de la aplicación de la ley migratoria. Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), respaldó públicamente a los agentes bajo su mando y advirtió que no retrocederán ante las críticas mientras ejecutan los planes de deportación masiva impulsados por la Casa Blanca.

EL DATO: ALGUNOS DEMÓCRATAS pidieron eliminar al ICE por completo, citando tácticas agresivas contra inmigrantes y ciudadanos estadounidenses. “El ICE debe ser abolido”.

Lyons compareció ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes junto con Rodney Scott, titular de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), y Joseph Edlow, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. La audiencia, que se extendió por más de tres horas y media, fue convocada tras la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses, Alex Pretti y Renee Good, durante operativos federales en Minneapolis, hechos que detonaron protestas, indignación pública y exigencias de rendición de cuentas.

EL ICE MANTIENE su compromiso con los principios fundamentales de que quienes ingresan ilegalmente a nuestro país deben rendir cuentas TODD LYONS Director interino del ICE



EL PROBLEMA es que lo tiene al revés, señor. La gente simplemente está haciendo observaciones válidas sobre sus tácticas, que son antiamericanas y abiertamente fascistas DAN GOLDMAN Demócrata por Nueva York



Desde su intervención inicial, el director interino del ICE adoptó un tono desafiante. “Permítanme enviar un mensaje a cualquiera que piense que puede intimidarnos. Fracasarán”, declaró ante los legisladores, al responsabilizar a funcionarios electos y a manifestantes de escalar la retórica contra los cuerpos federales y, con ello, poner en riesgo a los agentes en el terreno. Dejó claro que las operaciones continuarán sin cambios sustanciales: “Sólo estamos comenzando”.

Legisladores demócratas sometieron a los funcionarios a un intenso cuestionamiento, al comparar algunas tácticas con prácticas autoritarias y advertir que la política migratoria afecta a inmigrantes y a ciudadanos estadounidenses.

Por su parte, Bennie Thompson, representante demócrata por Mississippi y principal miembro de su partido en el comité, calificó la sesión como el inicio de un proceso de responsabilidades políticas. “Todos los estadounidenses deberían estar indignados”, sostuvo, al denunciar que el Departamento de Seguridad Nacional limitó el acceso de los legisladores a centros de detención y es poco receptivo a las solicitudes de información del Congreso. Thompson reiteró su exigencia de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, enfrente consecuencias por la conducción de la estrategia migratoria.

Asimismo, el representante Dan Goldman, demócrata por Nueva York, acusó directamente al ICE de operar de forma “abiertamente fascista” y cuestionó a Lyons por señalar que las comparaciones con la Gestapo incentivan amenazas contra los agentes. Tras admitir que ese tipo de señalamientos influyen en el clima de hostilidad, Lyons respondió afirmativamente cuando se le preguntó si esas referencias alentaban riesgos contra el personal. Goldman reviró: “El problema es que lo tiene al revés, señor. La gente simplemente está haciendo observaciones válidas sobre sus tácticas, que son antiamericanas y abiertamente fascistas”.

50 Grupos civiles piden la renuncia de Kristi Noem

1,400 Detenidos calificados de terroristas conocidos

Del lado republicano, el presidente del comité, Andrew Garbarino, pidió mesura en el lenguaje y subrayó la necesidad de no politizar las investigaciones en curso. “Debe haber una investigación completa e imparcial”, afirmó, al advertir que funcionarios y líderes electos no deben precipitarse a emitir juicios mientras los casos siguen abiertos. Garbarino calificó como “inaceptables y prevenibles” tanto las muertes de ciudadanos estadounidenses como la falta de coordinación entre jurisdicciones locales y federales.

OPERATIVOS Y SU FIN. Lyons presentó cifras que reflejan la magnitud de la ofensiva migratoria. La Administración de Trump ha arrestado a 379 mil inmigrantes entre el 20 de enero de 2025 y el 20 de enero de 2026. Entre los detenidos, dijo, se encuentran más de 7 mil presuntos pandilleros y más de mil 400 personas clasificadas como terroristas conocidos o sospechosos. “El ICE mantiene su compromiso con los principios fundamentales de que quienes ingresan ilegalmente a nuestro país deben rendir cuentas”, aseguró.

En tanto, Rodney Scott, titular de CBP, respaldó la postura del ICE y denunció lo que describió como un “nivel sin precedentes de interferencia agresiva e intimidación” contra los agentes durante los operativos, al afirmar que los ataques fueron “coordinados y bien financiados”. Ambos funcionarios defendieron que se siguieron los procedimientos operativos estándar en los tiroteos ocurridos en enero, aunque en varios momentos evitaron pronunciarse de manera directa sobre los detalles de las muertes de Pretti y Good.

EL TIP: REPUBLICANOS destacaron los altos niveles de inmigración ilegal bajo el mandato del expresidente demócrata Joe Biden.

A su vez, el gobernador Tim Walz expresó su expectativa de que la ofensiva federal concluya en “días, no semanas y meses”, tras conversaciones con el zar fronterizo Tom Homan y con la jefa de gabinete de la Casa Blanca. Aunque dijo confiar en que el despliegue disminuirá, advirtió que espera cooperación federal en investigaciones sobre las muertes de Pretti y Good, punto que genera fricciones entre autoridades.

Mientras tanto, más de 50 grupos civiles de EU, junto con grupos latinos y defensores de migrantes, enviaron r una carta a la Cámara de Representantes para exigir un juicio político (impeachment) a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, por su gestión migratoria. Las agrupaciones la acusan de “incentivar un enfoque imprudente y violento”.