ICE bajo la lupa: Agentes podrían haber mentido sobre disparo a hombre venezolano en Minneapolis

Agentes del ICE realizan el arresto de un migrante en Chicago, Illinois, el pasado viernes 19 de septiembre.

Autoridades federales de Estados Unidos abrieron una investigación penal sobre dos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por presunto perjurio en relación con un tiroteo ocurrido el 14 de enero en Minneapolis, durante una operación de detención de inmigrantes. La medida se activó luego de que evidencia en video contradijera partes clave del testimonio de los agentes.

El director interino del ICE, Todd Lyons, confirmó que los oficiales fueron puestos en licencia administrativa mientras se lleva a cabo la investigación conjunta con el Departamento de Justicia.

Lyons advirtió que mentir bajo juramento constituye un delito federal grave, y que los implicados podrían enfrentar desde despido hasta cargos penales.

“Los hombres y mujeres del ICE tienen la encomienda de defender el Estado de derecho y se les exigen los más altos estándares de profesionalismo, integridad y conducta ética”, declaró Lyons.

El tiroteo involucró a los venezolanos Alfredo Alejandro Aljorna y Julio César Sosa Celis, quienes inicialmente fueron acusados de agredir a un agente del ICE con un mango de escoba y una pala para nieve.

Durante el forcejeo, un agente disparó su arma, alcanzando a Sosa Celis en el muslo derecho. Sin embargo, la fiscalía federal retiró los cargos, señalando que la nueva evidencia era “materialmente inconsistente” con las acusaciones previas.

Los abogados de los acusados sostienen que el disparo ocurrió mientras los hombres se dirigían a su apartamento y que no atacaron de manera violenta a los agentes. Testimonios de vecinos y parejas de los hombres, así como evidencia en video, no respaldaron la versión del agente que disparó, generando dudas sobre la veracidad de los testimonios del ICE.

El caso también involucró a Gabriel Alejandro Hernández Ledezma, otro venezolano arrestado sin enfrentar cargos federales. Fue trasladado temporalmente a un centro de detención en Texas y posteriormente liberado tras orden judicial.

Este incidente se suma a una serie de controversias recientes sobre el uso de la fuerza por parte de agentes federales de inmigración en Estados Unidos, donde evidencia visual y testimonios de testigos han puesto en cuestión la actuación de oficiales durante detenciones.

La investigación sobre los agentes del ICE continúa abierta y aún no se han determinado posibles cargos por perjurio

