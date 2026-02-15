Aparecer en los archivos de Epstein no implica responsabilidad: Hillary Clinton

La exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, se pronunció sobre la importancia de la transparencia y la cautela en la interpretación de los nombres que aparecen en los archivos del caso de Jeffrey Epstein.

Clinton subrayó que la presencia de una persona en esos registros no constituye automáticamente una prueba de culpabilidad. “No significa que si el nombre de alguien aparece haya cometido un delito”, declaró.

Sin embargo, reconoció que la información que está saliendo a la luz resulta “muy preocupante y verdaderamente horrorosa”, y reforzó la urgencia de esclarecer los hechos.

La excandidata presidencial insistió en que todo el proceso debe ser completamente transparente, recordando que desde hace años ha solicitado la publicación de los archivos para que la ciudadanía pueda conocerlos y, en caso de ser necesario, exigir responsabilidades.

🇺🇸 | Hillary Clinton sobre los archivos de Epstein:



No significa que si el nombre de alguien aparece haya cometido un delito.



Pero creo que está saliendo a la luz mucha información muy preocupante y verdaderamente horrorosa.



Esto es algo que debe ser completamente… pic.twitter.com/xP0JvyfUaW — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 15, 2026

“Esto es algo que debe ser completamente transparente”, afirmó, dejando claro que la rendición de cuentas es esencial.

El caso Epstein, que involucra una red de tráfico sexual de menores y ha salpicado a figuras influyentes en distintos ámbitos, continúa generando repercusiones políticas y sociales. Las declaraciones de Clinton se suman a las voces que piden claridad y justicia.

En días pasados, el expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton finalizaron un acuerdo con los republicanos de la Cámara de Representantes para testificar este mes en una investigación sobre Jeffrey Epstein, cediendo ante la amenaza de una votación para presentar cargos de desacato al Congreso.

Hillary Clinton testificará ante la Comisión de Supervisión el 26 de febrero y Bill Clinton comparecerá el 27 de febrero. Será la primera vez que los legisladores obliguen a un expresidente a testificar.

“Esperamos interrogar a los Clinton como parte de nuestra investigación sobre los horribles crímenes de Epstein y Maxwell, para ofrecer transparencia y rendición de cuentas al pueblo estadounidense y a los sobrevivientes”, declaró el representante James Comer, presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes.

El expresidente Bill Clinton junto a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton ı Foto: Reuters

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT