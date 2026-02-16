¿Quién creó Jmail, qué contiene y para qué sirve?

La página web Jmail contiene la información del caso de Jeffrey Epstein que fue desclasificada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y está disponible para que pueda ser consultada por cualquier persona.

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump firmara un proyecto de ley para que se desclasificaran y publicaran los documentos del caso de los delitos de índole sexual cometidos en contra de menores de edad por Jeffrey Epstein, también se creó una página web.

Estos archivos comenzaron a ser publicados el 19 de diciembre del 2025; y posteriormente más de 3 millones y medio de documentos y archivos multimedia fueron liberados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el 30 de enero.

Los creadores de Jmail y la utilidad de la página web

Pese a que los archivos de los delitos cometidos por Jeffrey Epstein se encuentran disponibles para libre consulta en la página oficial del DOJ, un artista y un desarrollador crearon Jmail.

Jmail tiene una imagen y funcionalidad similar a la que tiene Gmail, por lo que con esto se logra que las personas puedan acceder a fotografías, videos, audios, listas de compras, documentos e incluso rutas de viaje de manera más fácil.

Esta página fue creada por el artista de internet e ingeniero de softwate, Riley Walz; y por el ingeniero de software y cofundador de la compañía de Inteligencia Artificial Kino, Luke Igel.

De acuerdo con Riley Walz, actualmente la página web Jmail; que fue lanzara el 21 de noviembre del 2025, continúa agregando los archivos que fueron desclasificados a inicios de este año.

the Jmail team is rapidly processing nearly a MILLION PDFs released by the government today. ten of us together right now, adding 300 GB of documents



in the meantime, the raw pdfs are uploaded in JDrive: https://t.co/NyHk06rBXG https://t.co/1Tqq6bI6ZE pic.twitter.com/f72CWyA3Q2 — Riley Walz (@rtwlz) January 31, 2026

Entre los colaboradores que ayudaron a añadir toda la información, fotografías y videos se encuentran Diego Rodríguez, Cora Kyler, Melissa Du, Ricardo de Arruda, Aidan Dunlap, Advait Paliwal, Molly Cantillon, Will Depue, Jason Liu y Watcher.

Currently processing a million new docs! All viewable soon. https://t.co/RpjqKzpq7y pic.twitter.com/eg0ouZyw2X — Luke Igel (@lukeigel) January 31, 2026

Además de los correos electrónicos que Jeffrey Epstein tuvo con varias personas reconocidas y de alto rango como políticos, empresarios y personas del medio artístico, también hay más apartados para consultar.

JDrive contiene un apartado similar a Google Drive, y en este se encuentran todos los documentos PDF que fueron compartidos por el DOJ, en los que se incluyen demandas civiles contra Jeffrey Epstein clasificadas en carpetas.

También hay un apartado en el que se puede encontrar una página similar a Amazon, y esta incluye la lista de artículos adquiridos por el difunto criminal, en donde se pueden ver fechas de entrega y el costo de los productos.

We cloned Amazon, except it's Epstein's order history pic.twitter.com/aqhdhk8lKf — aidan (@aidanshandle) December 20, 2025

Además, se incluye un apartado de fotografías en las que se puede ver tanto el estilo de vida que tenía Epstein, las personas que tuvieron algún tipo de interacción con él, e incluso las fotografías en las que aparecen menores de edad y mujeres desnudas, mismas que están censuradas por seguridad y privacidad de las víctimas.

En el apartado Jotify se pueden consultar audios de testimonios emitidos por testigos de los cuales se mantiene la identidad reservada, entrevistas realizadas a Ghislaine Maxwell e incluso testimonios de agentes especiales del FBI.

En JMessage se pueden consultar mensajes de texto que Epstein tuvo con distintas personas, y en Jacebook se pueden ver perfiles similares a los de Facebook que contienen las fotografías de los archivos del caso Epstein en los que cada uno aparece.

En JeffTube se pueden consultar los videos que fueron desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, incluyendo aquellos que se encuentran circulando en redes sociales y que se han hecho virales.

