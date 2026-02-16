Tiroteo en una pista de hockey de Rhode Island deja tres muertos y otros tres heridos

Tres personas murieron y otras tres resultaron heridas en un tiroteo registrado durante un partido juvenil de hockey sobre hielo en la ciudad de Pawtucket, Rhode Island, al noreste de Estados Unidos.

El ataque armado ocurrió la tarde de este lunes al interior del estadio Dennis M. Lynch Arena, donde las autoridades localizaron los cuerpos del sospechoso y de otra persona, informó la jefa de policía de Pawtucket, Tina Goncalves.

En una breve rueda de prensa, detalló que una tercera persona falleció posteriormente en un hospital, mientras que las otras tres víctimas permanecen en estado crítico .

“Parece que se trató de un ataque selectivo, podría tratarse de una disputa familiar. (...) Entonces, en este punto desconocemos con exactitud la relación [entre los involucrados], porque aún es [una investigación] inicial, pero sí, es familiar”, declaró.

Goncalves detalló que, al parecer, el sospechoso murió por “una herida de disparo autoinfligida”, aunque insistió en que la policía investigaría el incidente “a fondo”.

Por separado, Fox News reportó que el tiroteo derivó de un incidente de violencia doméstica y, al citar a una fuente de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por su sigla en inglés), detalló que el sospechoso asesinó a su esposa y disparó a sus hijos antes de suicidarse .

En videos difundidos en redes sociales se escuchan alrededor de 15 disparos en rápida sucesión, mientras los jugadores saltan el perímetro de la pista de hielo y se apresuran a buscar refugio. Instantes después se escucha otra detonación y se observa a asistentes al partido agazapados.

🚨 New video shows people fleeing and hiding as gunshots rang out at an ice skating rink in Pawtucket, Rhode Island.



🎥: @EricRueb https://t.co/1vNNzYFkEo pic.twitter.com/3NBbyJacn0 — Breaking911 (@Breaking911) February 16, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr