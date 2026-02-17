Detenido un hombre tras correr hacia el Capitolio de Estados Unidos con una escopeta cargada

Un hombre armado fue detenido este martes tras ser interceptado en las inmediaciones del Capitolio de los Estados Unidos, en Washington D. C.

El jefe de Policía del Capitolio de Estados Unidos, Michael Sullivan, informó que alrededor del mediodía el individuo estacionó una camioneta de la marca Mercedes-Benz cerca del recinto que alberga el Congreso de Estados Unidos, y descendió del vehículo con una escopeta cargada en ristre.

El hombre, que de acuerdo con la policía vestía un chaleco y guantes tácticos, corrió en dirección al edificio; sin embargo, fue interceptado por oficiales, desarmado y puesto bajo custodia .

Here is a news release with the latest on our investigation: https://t.co/bfNkK5EQSq pic.twitter.com/3YCanoVkWY — The U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) February 17, 2026

Sullivan detalló que tras inspeccionar la camioneta, localizada cerca del Jardín Botánico de los Estados Unidos, los agentes encontraron un casco balístico de Kevlar y una máscara antigás; además, el hombre llevaba consigo municiones adicionales al momento del arresto.

“Quiero felicitar a los oficiales por el gran servicio que brindaron hoy aquí. Quién sabe qué podría haber pasado si no hubiéramos tenido oficiales aquí haciendo guardia como lo hacen todos los días”, expresó el jefe policiaco.

Aunque en ese momento no reveló la identidad del sospechoso, horas después la Policía del Capitolio de los Estados Unidos (USCP, por su sigla en inglés), lo identificó como Carter Camacho, de 18 años, originario de la ciudad de Smyrna, en el estado de Georgia.

El incidente se encuentra bajo investigación, mientras Camacho enfrenta cargos por actividades ilícitas, portación de rifle sin licencia, arma de fuego no registrada y munición no registrada , precisó la Policía en un comunicado.

