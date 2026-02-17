Obama cree que los extraterrestres ‘son reales’, pero aclara que no hay evidencia de contacto

Luego de que sus declaraciones sobre la existencia de la vida extraterrestre se volvieran virales, el expresidente de Estados Unidos Barack Obama, aclaró que no hay evidencia de que alienígenas hayan hecho contacto con los seres humanos.

Durante una ronda rápida de preguntas y respuestas con el comentarista político Brian Tyler Cohen, fue cuestionado: “¿son reales los extraterrestres?”. “Son reales”, respondió el demócrata, y continuó: “pero no los he visto”.

Obama también negó que el gobierno mantenga alienígenas “escondidos” en la base militar conocida como Área 51, ubicada en medio del desierto del estado de Nevada.

“No están escondidos en el Área 51 . No hay instalaciones bajo tierra, a menos que haya una enorme conspiración y se la oculten al presidente de Estados Unidos”, agregó.

Luego, Brian Tyler Cohen le preguntó cuál fue el primer asunto del que quiso enterarse al asumir como presidente en 2009, a lo que Obama respondió: “¿Dónde están los extraterrestres?”.

Obama aclara sus postura sobre los extraterrestres

El domingo, tras la amplia difusión de su respuesta, el expresidente aclaró en una publicación de Instagram que durante su presidencia no conoció pruebas de que los “extraterrestres hayan hecho contacto con nosotros”.

Explicó su postura al señalar que “estadísticamente, el universo es tan vasto que hay muchas probabilidades de que haya vida ahí fuera. Pero las distancias entre los sistemas solares son tan grandes que las probabilidades de que hayamos sido visitados por extraterrestres son bajas”, escribió.

El secretismo en torno al Área 51 ha alimentado durante décadas las teorías conspirativas entre los entusiastas de los ovnis. En 2013, la CIA reconoció la existencia del sitio, pero nada relacionado con extraterrestres.

