El expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol es sentenciado a cadena perpetua

El expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol fue declarado culpable de liderar una insurrección y condenado a cadena perpetua por su breve imposición de la ley marcial en 2024, en una dramática culminación de la mayor crisis política del país en décadas.

El líder conservador fue destituido después de un desacertado intento de eludir a una legislatura controlada por sus oponentes progresistas al declarar la ley marcial y enviar tropas para rodear la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2024.

El juez Jee Kui-youn de a Corte del Distrito Central de Seúl indicó que declaró culpable a Yoon, de 65 años, de rebelión por movilizar a fuerzas militares y policiales en un intento ilegal de apoderarse de la Asamblea, detener a oponentes políticos y establecer un poder sin control por un período indefinido.

Abogados rechazan la condena

De acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press, Yoon, con el rostro inexpresivo, miró fijamente hacia adelante mientras el juez dictaba la sentencia en la misma sala donde exgobernantes militares y presidentes han sido condenados por traición, corrupción y otros delitos a lo largo de las décadas.

Yoon Kap-keun, uno de los abogados del expresidente, acusó a Jee de emitir un “veredicto predeterminado” basado únicamente en los argumentos de los fiscales y dijo que el “Estado de derecho” se había derrumbado. Dijo que hablaría con su cliente y el resto del equipo legal sobre si apelaban el fallo.

Yoon Suk Yeol dijo al tribunal que el decreto de ley marcial solo pretendía concienciar al público sobre cómo los progresistas estaban paralizando los asuntos del Estado, y que estaba dispuesto a respetar a los legisladores si votaban en contra de la medida.

Los fiscales dijeron que estaba claro que Yoon intentaba inutilizar a la legislatura e impedir que los legisladores levantaran la medida mediante una votación, acciones que excedían su autoridad constitucional incluso bajo la ley marcial.

El tribunal también declaró culpables y condenó a cinco exmandos militares y policiales implicados en hacer cumplir el decreto de ley marcial de Yoon. Eso incluyó a su exministro de Defensa, Kim Yong Hyun, quien recibió una condena de 30 años de prisión por su papel central en la planificación de la medida, la movilización del ejército y ordenar a funcionarios de contrainteligencia militar que arrestaran a 14 políticos clave, incluido el presidente de la Asamblea Nacional, Woo Won-shik, y el actual presidente, el progresista Lee Jae Myung.

Al anunciar los veredictos de Yoon y Kim, Jee dijo que la decisión de enviar tropas a la Asamblea Nacional fue clave para su determinación de que la imposición de la ley marcial equivalía a rebelión.

“Este tribunal considera que el propósito de las acciones (de Yoon) era enviar tropas a la Asamblea Nacional, bloquear el edificio de la Asamblea y arrestar a figuras clave, incluido el presidente de la Asamblea Nacional y los líderes tanto del partido gobernante como del partido de oposición, para impedir que los legisladores se reunieran para deliberar o votar”, dijo Jee. “Está suficientemente establecido que pretendía obstaculizar o paralizar las actividades de la Asamblea para que no pudiera desempeñar adecuadamente sus funciones durante un período de tiempo considerable”.

